Po úmrtí pobodanej ženy z Helcmanoviec stíhanie vedú pre zločin vraždy

KOŠICE - V prípade pobodanej ženy, nájdenej v nedeľu (22. 2.) v obci Helcmanovce v okrese Gelnica, policajný vyšetrovateľ prekvalifikoval začaté trestné stíhanie na obzvlášť závažný zločin vraždy. Stalo sa tak po tom, ako žena v utorok (24. 2.) vo večerných hodinách v nemocnici zraneniam podľahla. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Obvineniu v súvislosti s útokom čelí 45-ročný muž, ktorý po udalosti skončil vo väzbe. Žena utrpela zranenie po predchádzajúcom vzájomnom verbálnom konflikte, ktorý vyústil do fyzického útoku ostrým predmetom - nožom do oblasti brucha a následne do oblasti hlavy. Vyžiadalo si to jej okamžitý prevoz do jednej z košických nemocníc a neodkladný lekársky zákrok. Napokon zraneniam podľahla.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, spáchaný v štádiu pokusu, prekvalifikoval na obzvlášť závažný zločin vraždy (dokonaný čin),“ informovala Ivanová.