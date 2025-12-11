Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?

VEĽKÁ BRITÁNIA - Smrť je často vnímaná ako desivý koniec... No odborníci tvrdia, že posledné chvíle života môžu byť prekvapivo tiché a zmierené. Telo aj myseľ sa na odchod postupne pripravujú a zanechávajú jasné signály, ktoré prezrádzajú, že nastáva čas lúčenia.

Hoci je smrť pre človeka jednou z najväčších neznámych, lekári upozorňujú, že proces umierania je z pohľadu tela prirodzený. Hospicová lekárka Sarah Holmesová z Veľkej Británie, ktorá dlhé roky sprevádza pacientov v terminálnych štádiách chorôb, opisuje poslednú etapu života ako postupné spomaľovanie všetkých funkcií.

Prvé prejavy sa môžu objaviť aj niekoľko dní pred koncom – človek trávi viac času spánkom, má problém udržať pozornosť a fyzická aktivita sa výrazne znižuje. Organizmus šetrí energiu a vypína procesy, ktoré už nie sú nevyhnutné pre prežitie, čo sa prejaví aj výrazným poklesom prijímania potravy a tekutín.

Aké sú prvé signály?

Postupne dochádza aj k zmene metabolizmu a úbytkom hmotnosti, informuje denník Daily Mail. Keď telo uprednostní spaľovanie tukov pred glukózou, ide o stav ketózy, ktorý je u niektorých ochorení, napríklad pri demencii či Parkinsonovej chorobe, menej nápadný – zmeny sa totiž strácajú v rámci ochorenia samotného.

Najzreteľnejšie prichádza blížiaci sa koniec v posledných hodinách. Dýchanie sa stáva premenlivým, s prestávkami a nerovnomerným rytmom. Tento typ dýchania, označovaný ako Cheyneovo-Stokesovo, patrí medzi najvýraznejšie signály, že životná cesta sa uzatvára. Napriek tomu práve tieto okamihy často pôsobia pokojne a ticho, bez dramatických prejavov.

Krátke prebudenie tesne pred smrťou

Niektorí pacienti však tesne pred smrťou zažívajú krátke prebudenie. Ide o jav známy ako epizóda jasnosti – človek sa zrazu rozhovorí, prejaví záujem o okolie či na chvíľu nadobudne inú úroveň energie. Rodiny si to neraz vysvetľujú ako zlepšenie zdravotného stavu, hoci ide len o krátke oživenie mozgových funkcií, ktorého príčiny zatiaľ nie sú úplne pochopené.

Zaujímavé je, že aktivita mozgu môže pretrvávať aj krátko po tom, čo srdce prestane pumpovať krv. Hoci táto téma prináša množstvo otázok a prirodzene aj obáv, odborníci zdôrazňujú najmä potrebu pokoja a podpory. Ak má človek možnosť usporiadať vzťahy, vyjadriť svoje emócie a rozlúčiť sa, dokáže posledné chvíle prežiť dôstojne, bez úzkosti a so zmierením.

