PRÁVE TERAZ Policajné orgány našli telo mŕtveho muža pri koľajisku v Bratislave!

BRATISLAVA - Policajné orgány musia aj koncom februára riešiť mimoriadne citlivý prípad nálezu mŕtveho tela pri koľajisku. Tentokrát, žiaľ, opäť došlo k potvrdeniu telefonického podnetu a príslušníci skutočne našli telo neznámeho človeka.
Bratislavská sekcia polície o tom informovala na sociálnej sieti. "Dnes krátko po 10:00 hodine sme na linke 158 prijali oznámenie o náleze tela muža bez známok života, ktoré sa malo nachádzať pri koľajisku v blízkosti Bajkalskej ulice. Policajti hodnovernosť tohto oznámenia na mieste potvrdili. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár," napísali orgány.
Danou vecou sa teraz budú zaoberať policajti odboru Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Nejde o prvý prípad
Vo veľmi krátkej dobe tak už ide o ďalšiu záhadnú smrť v blízkosti koľajiska. Naposledy išlo o nález ženského tela v Rači.