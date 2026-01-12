MIMORIADNY objav vo Veľkej Británii: VZÁCNY nález rozšíri znalosti archeológov! Vojnové trofeje

LONDÝN - V grófstve Norfolk na západe Veľkej Británie objavili mimoriadnu zbierku predmetov zo železnej doby. Stalo sa tak počas archeologického výskumu pri príprave plánovania obytných nehnuteľností. Informujeme podľa webu euronews.com.
Súčasťou nálezu je aj takmer kompletná bojová trúba zo železnej doby (známa ako karnyx) a časti ďalšej. Tieto bronzové hudobné nástroje so zobrazením hláv zvierat počas bitiek používali keltské kmene po celej Európe. Ich zvuk fascinoval aj Rimanov, ktorí ich často zobrazovali ako vojnové trofeje. Súčasťou nálezu sú aj časti štítov a všetky predmety predstaví program BBC Digging for Britain.
Tri kusy v neúplnom stave
Doteraz sa na Britských ostrovoch podarilo nájsť len tri kusy v neúplnom stave a žiadny kompletný pôvodný karnyx. Podľa funkčných rekonštrukcií však mal veľmi prenikavý a drsný zvuk. „Úplný výskum a konzervácia týchto neuveriteľne krehkých pozostatkov premení náš pohľad na zvuk a hudbu v železnej dobe,“ povedal kurátor v Národných múzeách Škótska Fraser Hunter. Podľa neho vzácny nález rozšíri aj naše chápanie tohto obdobia.
Po objavení boli predmety opatrne vyzdvihnuté a preskenované. Sú veľmi krehké a pred začatím podrobného výskumu si vyžadujú rozsiahle stabilizačné práce. Na nález sa vzťahuje zákon o pokladoch z roku 1996 a jeho právny status určia v priebehu niekoľkých týždňov odborníci. To ovplyvní aj ďalšie kroky, ako sa bude v budúcnosti s pokladom postupovať. Takisto ešte nie je určené, kde budú nájdené predmety dlhodobo umiestnené.