Napätie v Kašmíre rastie: India viní Pakistan z dronových letov

NAÍ DILLÍ - Veliteľ indickej armády Upendra Dwivédí v utorok obvinil Pakistan, že vysiela drony do časti sporného regiónu Kašmír, ktorý spravuje India. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bolo im povedané, že je to pre nás neprijateľné a požiadali sme ich, aby s tým prestali,“ povedal Dwivédí novinárom počas výročnej tlačovej konferencii v Naí Dillí. V utorok o tom spolu komunikovali aj vedúci vojenských operácií oboch krajín, dodal. „Verím, že tieto drony boli obranné drony, ktoré chceli priletieť nad (naším územím), aby zistili, či sa proti nim neplánuje nejaká akcia,“ dodal Dwivédí. Pakistanská armáda na tieto tvrdenia bezprostredne nereagovala.
Doplnil, že niekoľko nízko letiacich dronov vstúpilo do indického vzdušného priestoru so zapnutými svetlami – v sobotu sedem a v nedeľu ďalšie dva alebo tri. „Je možné, že chceli zistiť, či existujú nejaké medzery, nedostatky v našej obrane - akékoľvek medzery, cez ktoré by mohli poslať teroristov,“ dodal. „Sme v plnej pohotovosti pozdĺž kontrolnej línie,“ zdôraznil.
Historický konflikt dvoch jadrových mocností
O región Kašmír s hinduistickým vládcom a moslimskou väčšinou po ukončení britskej nadvlády v roku 1947 vypukla vojna. V rámci prímeria si ho rozdelili medzi seba India a Pakistan pozdĺž tzv. Línie kontroly (LoC). Obe krajiny si nárokujú celé jeho územie a preto viedli odvtedy niekoľko ozbrojených konfliktov V máji 2025 sa rozhoreli medzi nimi zatiaľ posledné štvordňové boje po tom, čo Naí Dillí obvinilo Islamabád z podpory smrtiaceho útoku na turistov v indickej časti, čo však Pakistan poprel.