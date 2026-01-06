Boh nám doprial viac času! Samozvaný prorok vyvolal medzi ľuďmi paniku: Celosvetová potopa na Vianoce, potom to odvolal

GHANA - Predpovedal koniec sveta, staval archy a vyvolal paniku medzi tisíckami ľudí. Keď však mal prísť osudný deň, samozvaný ghanský prorok všetko odvolal a tvrdil, že Boh ľudstvu daroval viac času. Príbeh, ktorý rozdelil krajinu aj veriacich.
Samozvaný ghanský prorok vystupujúci pod menom Ebo Noah sa dostal do centra medzinárodnej pozornosti po tom, čo verejne predpovedal celosvetovú potopu, ktorá mala zasiahnuť Zem 25. decembra 2025. Krátko pred Vianocami však svoje proroctvo náhle odvolal s tvrdením, že katastrofa bola odložená zásahom Boha. Tridsaťročný muž začal svoje varovania šíriť už v auguste, keď na sociálnych sieťach zverejňoval videá zo stavby drevených arch. Tvrdil, že mu Boh zjavil víziu trojročného obdobia nepretržitých dažďov, ktoré mali Zemi priniesť osud podobný biblickému príbehu o Noemovej arche.
Začal budovať archy
Podľa dostupných informácií archy budoval spolu s miestnymi rybármi, informuje serves News Ghana. Kritici však upozorňovali, že ide skôr o upravené rybárske lode, ktoré sa veľkosťou ani kapacitou nepribližujú biblickej predlohe. Napriek pochybnostiam si jeho posolstvo našlo tisíce nasledovníkov nielen v Ghane, ale aj v ďalších afrických krajinách.
Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE
Situácia sa vyostrila v momente, keď sa ľudia začali presúvať k miestam, kde archy stáli, a pripravovali sa na nalodenie ešte pred Vianocami. Práve vtedy Ebo Noah oznámil zásadný obrat. Dňa 24. decembra vyhlásil, že mal nové videnie, v ktorom sa pri archách zhromaždili zástupy ľudí, no dostupné plavidlá nedokázali pojať všetkých.
Obavy veriacich posilnili aj silné dažde
Podľa jeho slov Boh po prímluvných modlitbách rozhodol, že ľudstvu poskytne viac času na prípravu. Svojich stúpencov preto vyzval, aby sa vrátili domov, oslávili Vianoce a Nový rok s rodinami a nepodliehali panike. Zároveň zdôraznil, že potopa v pôvodne avizovanom termíne nenastane.
Obavy niektorých veriacich posilnili aj silné dažde, ktoré Ghanu zasiahli v posledných mesiacoch. Skeptici však poukazovali na biblický verš z knihy Genesis, podľa ktorého Boh prisľúbil, že Zem už nikdy nezničí potopou. Ebo Noah na tieto výhrady reagoval tvrdením, že aj Boh môže zmeniť svoje rozhodnutie, pričom sa odvolával na biblický príbeh o kráľovi Ezechiášovi.
Verejná panika
Do prípadu sa zapojili aj ghanské úrady, ktoré vyjadrili obavy z vyvolávania verejnej paniky, najmä medzi obyvateľmi žijúcimi v zahraničí. Ebo Noah bol v decembri krátko zadržaný, po 72 hodinách však prepustený. Úrady napokon konštatovali, že podľa platnej legislatívy nie je šírenie náboženských proroctiev trestným činom.
Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou
Prípad vyvolal rozsiahlu diskusiu v Ghane aj na medzinárodnej úrovni o vplyve samozvaných prorokov a o hranici medzi náboženskou slobodou a ochranou verejného poriadku. Pozornosť vzbudil aj fakt, že sa Ebo Noah krátko pred Vianocami objavil na verejnosti v novom luxusnom vozidle, ktoré si mal podľa médií zadovážiť z darov svojich priaznivcov.
Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo
Sám prorok však opakovane tvrdil, že nepredáva lístky ani nevyberá peniaze a vyzýval ľudí, aby kvôli jeho proroctvám neopúšťali zamestnanie ani nepredávali majetok. Zároveň vyhlásil, že jeho archa má údajne pojať až 600 miliónov ľudí z celého sveta a ide o spoločné úsilie komunity. Predpovedaná katastrofa sa napokon nenaplnila a Ghana pokračuje v bežnom fungovaní. Príbeh Eba Noaha však zostáva varovaním, ako rýchlo sa môžu apokalyptické vízie v ére sociálnych sietí zmeniť na spoločenský problém.