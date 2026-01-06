Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Boh nám doprial viac času! Samozvaný prorok vyvolal medzi ľuďmi paniku: Celosvetová potopa na Vianoce, potom to odvolal

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

GHANA - Predpovedal koniec sveta, staval archy a vyvolal paniku medzi tisíckami ľudí. Keď však mal prísť osudný deň, samozvaný ghanský prorok všetko odvolal a tvrdil, že Boh ľudstvu daroval viac času. Príbeh, ktorý rozdelil krajinu aj veriacich.

Samozvaný ghanský prorok vystupujúci pod menom Ebo Noah sa dostal do centra medzinárodnej pozornosti po tom, čo verejne predpovedal celosvetovú potopu, ktorá mala zasiahnuť Zem 25. decembra 2025. Krátko pred Vianocami však svoje proroctvo náhle odvolal s tvrdením, že katastrofa bola odložená zásahom Boha. Tridsaťročný muž začal svoje varovania šíriť už v auguste, keď na sociálnych sieťach zverejňoval videá zo stavby drevených arch. Tvrdil, že mu Boh zjavil víziu trojročného obdobia nepretržitých dažďov, ktoré mali Zemi priniesť osud podobný biblickému príbehu o Noemovej arche.

Boh nám doprial viac
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Začal budovať archy

Podľa dostupných informácií archy budoval spolu s miestnymi rybármi, informuje serves News Ghana. Kritici však upozorňovali, že ide skôr o upravené rybárske lode, ktoré sa veľkosťou ani kapacitou nepribližujú biblickej predlohe. Napriek pochybnostiam si jeho posolstvo našlo tisíce nasledovníkov nielen v Ghane, ale aj v ďalších afrických krajinách.

Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE Prečítajte si tiež

Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE

Situácia sa vyostrila v momente, keď sa ľudia začali presúvať k miestam, kde archy stáli, a pripravovali sa na nalodenie ešte pred Vianocami. Práve vtedy Ebo Noah oznámil zásadný obrat. Dňa 24. decembra vyhlásil, že mal nové videnie, v ktorom sa pri archách zhromaždili zástupy ľudí, no dostupné plavidlá nedokázali pojať všetkých.

Obavy veriacich posilnili aj silné dažde

Podľa jeho slov Boh po prímluvných modlitbách rozhodol, že ľudstvu poskytne viac času na prípravu. Svojich stúpencov preto vyzval, aby sa vrátili domov, oslávili Vianoce a Nový rok s rodinami a nepodliehali panike. Zároveň zdôraznil, že potopa v pôvodne avizovanom termíne nenastane.

Boh nám doprial viac
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Obavy niektorých veriacich posilnili aj silné dažde, ktoré Ghanu zasiahli v posledných mesiacoch. Skeptici však poukazovali na biblický verš z knihy Genesis, podľa ktorého Boh prisľúbil, že Zem už nikdy nezničí potopou. Ebo Noah na tieto výhrady reagoval tvrdením, že aj Boh môže zmeniť svoje rozhodnutie, pričom sa odvolával na biblický príbeh o kráľovi Ezechiášovi.

Verejná panika

Do prípadu sa zapojili aj ghanské úrady, ktoré vyjadrili obavy z vyvolávania verejnej paniky, najmä medzi obyvateľmi žijúcimi v zahraničí. Ebo Noah bol v decembri krátko zadržaný, po 72 hodinách však prepustený. Úrady napokon konštatovali, že podľa platnej legislatívy nie je šírenie náboženských proroctiev trestným činom.

Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou Prečítajte si tiež

Čo predpovedali a čo sa naozaj stalo? Proroctvá Baby Vangy a Nostradama na rok 2025: Desivé proroctvá sa stali realitou

Prípad vyvolal rozsiahlu diskusiu v Ghane aj na medzinárodnej úrovni o vplyve samozvaných prorokov a o hranici medzi náboženskou slobodou a ochranou verejného poriadku. Pozornosť vzbudil aj fakt, že sa Ebo Noah krátko pred Vianocami objavil na verejnosti v novom luxusnom vozidle, ktoré si mal podľa médií zadovážiť z darov svojich priaznivcov.

Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo Prečítajte si tiež

Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo

Sám prorok však opakovane tvrdil, že nepredáva lístky ani nevyberá peniaze a vyzýval ľudí, aby kvôli jeho proroctvám neopúšťali zamestnanie ani nepredávali majetok. Zároveň vyhlásil, že jeho archa má údajne pojať až 600 miliónov ľudí z celého sveta a ide o spoločné úsilie komunity. Predpovedaná katastrofa sa napokon nenaplnila a Ghana pokračuje v bežnom fungovaní. Príbeh Eba Noaha však zostáva varovaním, ako rýchlo sa môžu apokalyptické vízie v ére sociálnych sietí zmeniť na spoločenský problém.

Viac o téme: PanikaPredpoveďProrokBohEbo Noah
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA:
Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA: Lekárka varuje, TÁTO bežná ranná rutina zvyšuje riziko SRDCOVÉHO INFARKTU o 90 percent!
Zaujímavosti
Opäť sa prepisuje história!
Opäť sa prepisuje história! Nový výskum spochybnil dejiny, NAJSTARŠIA pyramída sa nenachádza v Egypte: Kto ju postavil?
Zaujímavosti
Tvrdil, že ide na
Tvrdil, že ide na pracovnú večeru: Promo video z reštaurácie odhalilo NEVERU! Talian namiesto rozvodu žaluje podnik
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Teória známeho fyzika prekvapila vedcov: Vyslanie signálov do vesmíru bola CHYBA! Čo sa stane teraz?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prázdninová lyžovačka v Slánskych vrchoch
Prázdninová lyžovačka v Slánskych vrchoch
Správy
Chalupka o sviatku Troch kráľov
Chalupka o sviatku Troch kráľov
Správy
Výstava Homage Bergogliovi na Hrade Červený kameň
Výstava Homage Bergogliovi na Hrade Červený kameň
Správy

Domáce správy

Nočná dráma v Ružinove!
Nočná dráma v Ružinove! Horelo stojisko kontajnerov, požiar sa zaobišiel bez zranení
Domáce
Hasiči radia: Ľad nie
Hasiči radia: Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je najmä pri brehoch
Domáce
Skvelá práca našej polície!
Skvelá práca našej polície! Vypátrala lupičov z prepadnutej pumpy v Malackách
Domáce
Nový rok v Banskej Bystrici odštartujú bežci tradične večerným Trojkráľovým behom
Nový rok v Banskej Bystrici odštartujú bežci tradične večerným Trojkráľovým behom
Banská Bystrica

Zahraničné

Pápež Lev
Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike svätého Petra ukončil Jubilejný rok
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Priznali sa! Vo vyhorenom bare vo Švajčiarsku sa nerobili pravidelné kontroly
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Spojenci Ukrajiny sa stretnú v Paríži: Očakáva sa účasť 33 delegácií, príde aj Witkoff
Zahraničné
Išlo o terorizmus? Útok
Išlo o terorizmus? Útok odstavil od elektriny desaťtisíce odberateľov, starosta Berlína to vidí TAKTO
Zahraničné

Prominenti

Pamätáte si rosničku, ktorej
Pamätáte si rosničku, ktorej zazvonil telefón v priamom prenose? Odpadnete, ako dnes vyzerá!
Domáci prominenti
Kultová rozprávka Tri oriešky
Pavel Trávníček je po náročnej operácii srdca: Komplikácie, manželka náhle RUŠÍ akcie!
Zahraniční prominenti
FOTO Eva Máziková celý rok
Eva Máziková celý rok skrývala strašnú bolesť: Obrovský strach v rodine!
Domáci prominenti
UTAJENÁ smrť filmovej hviezdy
UTAJENÁ smrť filmovej hviezdy (62): Preslávila ju rola v Scary Movie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Jakabov palác v Košiciach
Jakabov palác je najhonosnejšou budovou v Košiciach: V jeho vnútri sa doslova zastavil čas
dromedar.sk
Boh nám doprial viac
Boh nám doprial viac času! Samozvaný prorok vyvolal medzi ľuďmi paniku: Celosvetová potopa na Vianoce, potom to odvolal
Zaujímavosti
Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA:
Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA: Lekárka varuje, TÁTO bežná ranná rutina zvyšuje riziko SRDCOVÉHO INFARKTU o 90 percent!
Zaujímavosti
Opäť sa prepisuje história!
Opäť sa prepisuje história! Nový výskum spochybnil dejiny, NAJSTARŠIA pyramída sa nenachádza v Egypte: Kto ju postavil?
Zaujímavosti

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!

Varenie a recepty

Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov

Šport

Nitrianska juniorská hviezda Chrenko si nebral servítky: Pretiekol pohár, robia si srandičky, že sú stále druhí
Nitrianska juniorská hviezda Chrenko si nebral servítky: Pretiekol pohár, robia si srandičky, že sú stále druhí
Tipsport liga
Zdravie je prvoradé a Dakar zradný: Zranený Svitko po nehode odstúpil z pretekov!
Zdravie je prvoradé a Dakar zradný: Zranený Svitko po nehode odstúpil z pretekov!
Rely Dakar
Česi oznámili olympijský káder: Nastúpi veterán na štvrté OH, silná brankárska trojica a hviezdy NHL
Česi oznámili olympijský káder: Nastúpi veterán na štvrté OH, silná brankárska trojica a hviezdy NHL
Hokej
Poznáme MVP šampionátu aj zloženie All-Star tímu: Chrenko má za sebou životný turnaj
Poznáme MVP šampionátu aj zloženie All-Star tímu: Chrenko má za sebou životný turnaj
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Kariérny rast
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Rady, tipy a triky
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
O práci s humorom

Technológie

Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Technológie
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Xiaomi
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Správy
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
Veda a výskum

Bývanie

Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najmocnejšia žena súčasnosti: Celebrita, ktorá aktuálne kraľuje rebríčku najvplyvnejších žien v zábavnom priemysle
Zahraničné celebrity
Najmocnejšia žena súčasnosti: Celebrita, ktorá aktuálne kraľuje rebríčku najvplyvnejších žien v zábavnom priemysle
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM Finančná situácia Slovákov
Domáce
PRIESKUM Finančná situácia Slovákov pre rok 2026: Prevláda skepticizmus, na lepšie časy verí chabý počet opýtaných
Slovenské mestá pod snehovou
Domáce
Slovensko je pod snehom, meteorológovia VARUJÚ: Ďalšie výdatné prehánky prídu už dnes večer!
Dron je schopný ničiť
Zahraničné
Šokovaní Ukrajinci: Zachytili veľmi nebezpečný a vylepšený ruský dron! Také niečo ešte nevideli
MIMORIADNE Radikálne kroky Trumpa
Zahraničné
MIMORIADNE Radikálne kroky Trumpa vo Venezuele: Žiadne voľby a strata ropných tankerov!

Ďalšie zo Zoznamu