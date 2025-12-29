Už JEDEN mesiac bez alkoholu dokáže zázraky: TOTO sa stane s vaším telom! Odborníci sú v šoku

USA – Lepší spánok, viac energie, lepšia nálada aj úbytok váhy. Vedci z USA potvrdili, že už jeden mesiac bez alkoholu dokáže s telom urobiť prekvapivé zmeny, a benefity pretrvávajú ešte dlho po návrate k bežnému režimu.
Po vianočných večierkoch, oslavách a neskorých nociach sa čoraz viac ľudí rozhoduje začať nový rok bez alkoholu. Výzva známa ako Dry January (Suchý január) vznikla v roku 2013 vďaka organizácii Alcohol Change UK a len v roku 2025 sa do nej oficiálne zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí. Odborníci však odhadujú, že alkohol si v januári odopreli milióny ďalších, aj bez oficiálnej registrácie.
Najnovší prehľadový výskum vedcov z Brown University School of Public Health a Warren Alpert Medical School prináša jasný verdikt: mesačná pauza od alkoholu má výrazný pozitívny vplyv na fyzické aj duševné zdravie.
Čo sa deje s telom, keď prestanete piť?
Výskumníci analyzovali 16 štúdií so zapojením viac než 150-tisíc ľudí. Výsledky boli konzistentné naprieč všetkými dátami. Účastníci hlásili:
- kvalitnejší spánok,
- lepšiu náladu a psychickú pohodu,
- úbytok hmotnosti,
- zlepšenú funkciu pečene a krvného tlaku,
- viac energie a lepšiu koncentráciu.
Vedúca autorka štúdie Megan Strowgerová uviedla, že ľudia po Dry January dlhodobo pijú menej alkoholu a majú nižšie riziko vzniku závislosti, a to minimálne počas nasledujúcich šiestich mesiacov.
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému PÍSKANIU v ušiach? Prelomová terapia vedcov mení všetko
Pozitívne zmeny
Zaujímavé je, že pozitívne účinky zaznamenali aj ľudia, ktorí nevydržali celý mesiac bez alkoholu, ale len obmedzili jeho množstvo alebo frekvenciu. Podľa Strowgerovej to jasne ukazuje, že snaha má zmysel pre každého. „Aj čiastočné obmedzenie pitia prináša citeľné zlepšenie duševnej pohody,“ vysvetľuje odborníčka.
Štúdia zároveň ukázala, že ľudia, ktorí sa do Dry January zapojili oficiálne a využívali dostupné nástroje a podporu, mali výrazne vyššiu šancu, že mesiac zvládnu bez alkoholu – a že budú piť menej aj po jeho skončení.
Vzťah k alkoholu
Podľa odborníkov suchý január pomáha ľuďom prehodnotiť vzťah k alkoholu – ako ovplyvňuje ich zdravie, psychiku aj spoločenský život. Väčšina účastníkov sa po výzve nevracia k pôvodnému množstvu alkoholu.
Radikálne rozhodnutie mladíka: Tri mesiace bez MASTURBÁCIE! Nemohol uveriť, čo sa stalo po 90 dňoch
Hoci sa objavili aj negatívne prípady – najmä u ľudí, ktorí výzvu vzdali a následne pili viac – celkový prínos je podľa vedcov jednoznačný. Profesorka Suzanne Colbyová zdôrazňuje, že spoločnosť sa mení: „Byť bez alkoholu alebo len zvedavý na triezvy život je dnes sociálne prijateľnejšie než kedykoľvek predtým.“
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
K zmene prispievajú aj sociálne siete a influenceri, ktorí otvorene hovoria o benefitoch abstinencie a odbúravajú stigmu spojenú s nepitím. Vedci sa teraz chcú zamerať najmä na mladých dospelých, ktorí patria k najrizikovejším skupinám, a porovnať, či má väčší efekt úplná abstinencia alebo len kontrolované obmedzenie alkoholu. Jedno je však isté: aj krátka pauza od alkoholu môže mať dlhodobý efekt.