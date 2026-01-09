Bizarné, ale pravdivé: ČUCHANIE vlastných PRDOV môže chrániť mozgové bunky! NEUVERITEĽNÁ pomoc s pamäťou

USA - Hoci to znie bizarne, nový výskum vedcov z Johns Hopkins Medicine naznačuje, že sírovodík, ktorý sa nachádza okrem iného aj v ľudských plynoch, by mohol chrániť mozgové bunky pred kognitívnym úpadkom. Pokusy na myšiach s modelom Alzheimerovej choroby ukázali výrazné zlepšenie pamäti a motorických schopností, čo otvára nové možnosti vývoja liečby neurodegeneratívnych ochorení.
Hoci to znie poriadne nechutne, v nedávno publikovanej štúdii sa uvádza, že „ovoniavanie vlastných prdov“ by mohlo výrazne zlepšiť činnosť mozgu a znížiť šance na rozvoj Alzheimerovej choroby. Odborníci z Johns Hopkins Medicine totiž zistili, že sírovodík, ktorý vytvára odporný zápach, keď si niekto „uľaví“, by mohol spomaľovať kognitívny úpadok mozgových buniek a dokonca aj toto ochorenie.
Plynné molekuly v celom tele
Spoluautorka štúdie, Bindu Paulová, uviedla: „Naše nové údaje pevne spájajú starnutie, neurodegeneráciu a bunkovú signalizáciu pomocou sírovodíka a iných plynných molekúl v bunke.“ Spolu s kolegami dospeli k týmto pozoruhodným zisteniam pomocou geneticky upravených myší, ktoré napodobňujú ľudskú Alzheimerovu chorobu, a podali im zlúčeninu známu ako NaGYY. Tá má pomaly uvoľňovať plynné molekuly v celom tele, informuje Unilad.
Nielen lepšia pamäť
Vedci následne vyčkali a približne po 12 týždňoch podrobili myši testovaniu. Skúmali, ako sa im zmenila pamäť a motorické funkcie, pričom obe oblasti sa neuveriteľne zlepšili o 50 percent v porovnaní s hlodavcami, ktoré injekciu nedostali. Myši, ktoré boli vystavené zapáchajúcej látke, vykazovali nielen lepšiu pamäť, ale boli zároveň aj fyzicky aktívnejšie. „Výsledky ukázali, že behaviorálne prejavy Alzheimerovej choroby je možné zvrátiť zavedením sírovodíka,“ doplnili autori štúdie.
Tím z Johns Hopkins pokračuje vo výskume a pozoruje, ako sírne skupiny interagujú s bežnou glykogénsyntázou β (GSK3β) a ďalšími proteínmi, ktoré sú spojené s Alzheimerovou chorobou. „Pochopenie tejto kaskády udalostí je dôležité pre navrhovanie terapií, ktoré dokážu túto interakciu blokovať podobne, ako to dokáže sírovodík,“ vysvetlil doktorand Daniel Giovinazzo. Takže nabudúce, keď si uľavíte, pamätajte, že možno urobíte niečo dobré, keď sa nadýchnete.