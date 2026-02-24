Policajti v totálnom ŠOKU: Muža prichytili pri krajnici sexovať s jeleňom: Na penise zaistili aj dôkazy

GREENVILLE - Ak ste si mysleli, že ste už počuli a videli fakt všetko, najnovší prípad z amerického štátu Kentucky vás vyvedie z omylu. Presnejšie záležitosť v meste Greenville, kde mal 32ročný Allen Osborne sexuálne obťažovať mŕtve zviera na okraji cesty. Celý incident má v gescii polícia a muža predviedla na miestne oddelenie.
O bizarnom prípade 32-ročného zvrhlíka z amerického Greenvillu informoval Daily Star.
Policajti našli Osborna s nohavicami zvlečenými na úroveň kolien, krvou na rukách a trenírkach. Polícia na mužovi našla tiež aj srsť na mikine a nešpecifikovanú tekutinu na brade. Nešťastný život akoby sa na 32-ročnom mužovi len vizuálne podpísal, keďže médiá neskôr zverejnili celú jeho fotografiu z policajného oddelenia.
Muža zatkli cez víkend o 19:00 hodine pre podozrenie sexuálneho zneužívania zvierat, konkrétne po tom, ako mal mať styk s uhynutým jeleňom. Policajné orgány zalarmoval jeden z vodičov, ktorý Allena na krajnici so zvieraťom zbadal. Policajti pracovali s informáciou od svedka, ktorý popísal muža v modrých džínsoch a v tmavom tielku.
Príslušníci okamžite na miesto činu vyrazili a našli muža už v spomínanom stave. Okrem toho mal mať aj krv a jeleniu srsť na penise. V sobotu 21. februára teda Allena zatkli a obvinili zo sexuálnych činov proti zvieratám.
Osborne bol potom umiestnený do detenčného centra v okrese Muhlenberg a bol prepustený na kauciu 5 000 dolárov. Informácie o Osborneovom právnom zastúpení neboli bezprostredne jasné. Jeho najbližšie pojednávanie pred súdom je naplánované na 2. marca.