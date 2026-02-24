Profesionálny výcvik skončil TRAGÉDIOU! Policajný potápač sa nevynoril, spustili veľké PÁTRANIE: Najhoršia správa

DALEŠICE - V okolí českej vodnej nádrže Dalešice na Třebíčsku sa v pondelok a utorok odohrávala jedna z najväčších pátracích akcií posledných rokov. Počas výcviku sa tam stratil elitný policajný potápač, ktorý sa po ponore už nevynoril. Do terénu okamžite vyrazili desiatky policajtov, hasičov aj špecializovaných záchranných tímov. Napriek obrovskému nasadeniu sa pátranie skončilo tragicky – policajta našli bez známok života.
Policajt z Odboru špeciálnych potápačských činností sa ponoril v pondelok dopoludnia v rámci plánovaného cvičenia. Podľa dostupných informácií bol v danej chvíli pod hladinou sám. Keď sa nevrátil na hladinu, kolegovia okamžite spustili pátranie. Na miesto okamžite dorazili jednotky z celej republiky – policajní potápači, hasiči, vodná záchranná služba aj banskí záchranári. Na miesto vzlietli dva vrtuľníky, a to ako z Leteckej služby Polície ČR s termovíziou, tak aj vrtuľník Leteckej záchrannej služby z Jihlavy.
Pražskí hasiči priviezli mobilnú barokomoru, ktorá mala slúžiť ako bezpečnostná poistka pre zasahujúcich potápačov. V teréne pracovali aj sonarové tímy, posádky na člnoch a neskôr aj operátori podvodných dronov. Aby sa minimalizovali prúdy, bola zastavená prevádzka miestnej prečerpávacej elektrárne.
Najhlbšia vodná nádrž v Česku
Dalešická priehrada, vybudovaná v 70. rokoch ako zásobáreň vody pre jadrovú elektráreň Dukovany, je najhlbšou vodnou nádržou v krajine. V niektorých miestach dosahuje až 85 metrov, čo z nej robí mimoriadne náročný terén pre akékoľvek zásahy.
V pondelok večer muselo byť pátranie prerušené. Situáciu komplikovala predovšetkým teplota vody a fakt, že v mieste je hĺbka približne 40 metrov. Viditeľnosť bola zároveň len niekoľko desiatok centimetrov. V utorok ráno sa operácia naplno rozbehla znova. Záchranári prehľadávali oblasť s rozlohou približne 300 až 400 metrov štvorcových. Hasiči zároveň kontrolovali brehy a posádky na člnoch sa pravidelne striedali.
Tragický nález
V utorok popoludní však prišla správa, ktorej sa všetci obávali. Telo nezvestného potápača našli v približne 20-metrovej hĺbke. "Bohužiaľ sa potvrdili pôvodné domnienky a telo nášho kolegu sme našli v hĺbke približne 20 metrov bez známok života. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a sme pripravení urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme jednak zistili príčiny tejto tragédie, ale tiež pomohli rodine," uviedla polícia.
Príčiny tragédie zatiaľ nie sú známe. Vyšetrovanie bude pokračovať a polícia nevylučuje žiadnu z možností – technickú poruchu, zdravotnú indispozíciu ani ľudský faktor.