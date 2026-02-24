Pôrod po 40-ke? Gisele Bündchen to zažila a radí: Takto JEDNODUCHO sa dá telo dostať do formy!

LOS ANGELES - Brazílska supermodelka Gisele Bündchen zverejnila krátke video, na ktorom ukázala súbor 5 cvikov, ktoré označila za "game changer" pri návrate do formy po tretej gravidite, ktorú sama absolvovala až po štyridsiatke. A nepotrebujete k tomu nič, okrem svojho vlastného tela!
Video, ktoré Gisele publikovala, ju zachytáva priamo doma, ako predvádza pilatesom inšpirované cviky, zamerané na hlboké brušné svaly a core. Bez klasických sed-ľahov či krutých "nafukovačiek". Používa vlastné telo a žiaden fitness stroj, len vedomé zapojenie svalov "do vnútra".
V titulku pod videom modelka napísala, že si neželala priblížiť len estetiku po pôrode, ale hlavne to, čo jej naozaj pomohlo získať späť silu svojho tela, pretože práve to jej pri predchádzajúcich dvoch pôrodoch chýbalo. Posledného syna porodila po 40-ke, ale sama priznáva, že práve teraz sa fyzicky cíti oveľa silnejšia ako po prvých dvoch tehotenstvách a to najmä vďaka tomu, že svoje pomalé cvičenie zamerala na posilnenie stredu tela, čím ochránila a posilnila aj svoj chrbát. A pri pohľade na jej telo nebudete veriť, že rodila len pred rokom.
Podľa popisu a záberov ide o 5 základných, ale účinných pohybov v štýle pilates. Ide najmä o jemné zhyby a zdvihy trupu, kde Gisele dvíha telo z kľaku, pričom pri tom sťahuje core svalstvo. Nemenej dôležité je kontrolované dýchanie a spojenie s hlbokými svalmi pri každom cviku. Nejde pritom o žiadne rýchle, nárazové pohyby, ale o plynulé, vedomé opakovania. Svetová modelka kladie dôraz na to, aby telo pracovalo ako celok a nie izolovane v snahe rýchlo schudnúť.
Gisele hovorí otvorene: „Toto sú cviky, ktoré mi veľmi pomohli získať späť silu stredu tela po mojom treťom tehotenstve. Nejde o tradičné brušné cviky. Tieto pomáhajú reálne napojiť svaly, ktoré sa po pôrode často stratia.“ Ďalej priznala, že trvalo takmer rok, kým sa vrátila na úroveň pred pôrodom, a verí, že práve postupnosť cvičení a vedomá práca s telom urobila rozdiel. A práve to sa rozhodla zdielať s ďalšími ženami po celom svete.