Objavili ste žltkasté alebo biele hrčky v okolí očí? Hrozia PROBLÉMY, mali by ste OKAMŽITE zamieriť k lekárovi

VEĽKÁ BRITÁNIA - Objavujú sa vám okolo očí malé žltkasté alebo biele hrčky? Podľa známeho britského lekára môžu byť varovným signálom vysokého cholesterolu, ktorý ľudia často prehliadajú.
Známy britský lekár Amir Khan upozorňuje na nenápadný, no dôležitý príznak vysokého cholesterolu, ktorý sa objavuje priamo na tvári. Ide o malé hrčky či ložiská v okolí očných viečok, odborne nazývané xantómy. „Ak ste si všimli nové biele alebo žltkasté hrčky okolo viečok, najmä v oblasti kostí pri očiach, môže to byť príznak zvýšeného cholesterolu,“ vysvetlil Dr. Khan.
Ide o signál, ktorý by ste nemali ignorovať
Ako informuje portál The Mirror, tieto xantómy sú tukové usadeniny, ktoré vznikajú pri nadbytku cholesterolu v tele. Okrem oblasti očí sa môžu objaviť aj na lakťoch či kolenách. Odborníci upozorňujú, že ide o signál, že telo má problém so spracovaním tukov.
Nie je to prvýkrát, čo Dr. Khan upozorňuje na súvislosť medzi zdravím a výzorom tváre. Už začiatkom roka v relácii Lorraine vysvetľoval, že práve oči môžu prezradiť viac, než si myslíme. „Tvár vie o našom zdraví povedať veľa. Ak sa okolo očí objavia nové žltkasté alebo biele útvary, môže ísť o zvýšený cholesterol,“ uviedol. Vysoký cholesterol je zákerný najmä tým, že sa väčšinou neprejavuje žiadnymi príznakmi. Podľa britskej NHS ho možno odhaliť len jednoduchým krvným testom. Neliečený však zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, vysokého krvného tlaku či infarktu.
Prevencia a zdravý životný štýl
Riziko stúpa najmä počas zimných a sviatočných mesiacov, keď ľudia častejšie siahajú po mastných a slaných jedlách. Lekár preto odporúča myslieť na prevenciu a zdravší životný štýl. Dr. Khan zároveň prezradil aj jednoduchý tip, ako podporiť zdravie srdca – pomocou bežnej kuchynskej suroviny. V jednom zo svojich videí na TikToku vyzdvihol škoricu.
„Obsahuje cinnamaldehyd a množstvo antioxidantov – polyfenolov, ktoré chránia telo pred poškodením buniek. Pomáha znižovať zápaly, krvný tlak a je známa aj tým, že stabilizuje hladinu cukru v krvi,“ vysvetlil lekár. Ako ideálne množstvo odporúča približne pol čajovej lyžičky denne. Každý, kto má obavy z vysokého cholesterolu, by sa mal obrátiť na lekára alebo vyhľadať overené informácie na stránkach zdravotníckych inštitúcií.