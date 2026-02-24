Bizarné VIDEO z krádeže: Žena si vopchala trojkilovú salámu do nohavíc a odišla! Bol Valentín, baví sa internet

ANCUD - V čilskej obci Ancud sa odohrala krádež, ktorá by pokojne mohla konkurovať scénam z komédie. Bezpečnostná kamera v miestnom obchode El Rincón Del Pan zachytila ženu, ktorá si počas otváracích hodín odniesla z predajne obrovskú mortadelu – ukrytú priamo vo svojich nohaviciach v rozkroku.
Zábery z kamery z 15. februára ukazujú, ako žena stojí medzi regálmi s takmer trojkilovou štangľou salámy pod pazuchou. Trpezlivo čaká, kým sa okolie vyľudní. Keď sa zákazníci vzdialia, otvorí si pás nohavíc a celý kus mäsa zasunie dovnútra do rozkroku. Napriek tomu, že jej nohavice boli tesné, podarilo sa jej salámu skryť a ešte ju prekryť tričkom. Následne sa otočila a pokojne odišla z predajne, akoby sa nič nestalo.
Za ženou stála ďalšia zákazníčka, no nie je jasné, či si niečo všimla. Isté však je, že kamera zaznamenala každý pohyb. Zlodejka odišla bez platenia a obchod sa rozhodol konať.
Majitelia zverejnili upozornenie na sociálnych sieťach. „Susedia, dávajte si pozor na túto ženu s ľahkými prstami – dnes nás okradla. Ak ju niekto pozná, napíšte nám správu,“ vyzýva. Neskôr pridali aj ironický komentár na adresu zlodejky. „Vyzerala spokojne, keď odchádzala s údeninou bezpečne uloženou. Kto to nakoniec zjedol, už vie, akú druh ‚chladenia‘ mala,“ neodpustili si.
Reakcie na zverejnené video vynaliezavej zlodejky prišli okamžite. Mnohí situáciu svojimi komentármi odľahčili. „To bolo určite na Valentína. Neposlušné dievča,“ napísal Jonathan. „Formu mala pripravenú,“ dodala Mariel. „Neuveriteľné. Celá saláma v nohaviciach a ani nemrkla. Dúfam, že ju chytia – ale ten kus už radšej nepredávajte, bude poriadne ‚preúdený‘,“ napísal s humorom Victor.