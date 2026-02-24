Vojenský vrtuľník v Peru havaroval: Prežil iba pes jednej z obetí

LIMA - Nedeľnú haváriu vojenského vrtuľníka v Peru prežil iba malý pes, ktorého majiteľ sa nachádzal na palube. Agentúru AFP o tom v utorok informoval zdroj z peruánskeho letectva.
Vrtuľník Mi-17 stratil rádiový kontakt v nedeľu popoludní a o deň neskôr našlo peruánske letectvo v jeho troskách 15 mŕtvych ľudí v departemente Arequipa na juhu krajiny. Medzi obeťami bolo aj sedem detí. Záchranári našli psa vedľa tela majiteľa, 50-ročného plukovníka Javiera Noleho, ktorý bol na palube so svojou ženou a dvomi dcérami. „Je to domáce zviera plukovníka Noleho, jediný preživší,“ povedal pre AFP anonymný zdroj. Miestne médiá informovali, že psa preventívne odviezli na veterinárnu kliniku.
Vrtuľník ruskej výroby vzlietol z mesta Pisco v departemente Ica. Záchranári ho lokalizovali o približne 300 kilometrov ďalej v meste Chala Viejo v Arequipe. Bol nasadený do záchranných operácií na pomoc obetí povodní, ktoré spôsobili rozsiahle škody. Peruánske vzdušné sily začali vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu nehody.