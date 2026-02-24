Spojené štáty majú záujem na bezpečnom zásobovaní Maďarska energiou, uviedol Szijjártó

BUDAPEŠŤ/WASHINGTON - Spojené štáty majú záujem na bezpečnom zásobovaní Maďarska energiou, vyhlásil v utorok vo Washingtone šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po rokovaní s ministrom vnútra USA Dougom Burgumom a ministrom energetiky Chrisom Wrightom. Informuje o tom agentúra MTI.
Nová éra vzťahov
Maďarský minister po rokovaniach informoval, že v maďarsko-amerických vzťahoch sa začalo úplne nové obdobie, „zlatý vek“, čo potvrdilo aj stretnutie s ministrom energetiky a ministrom vnútra.
Spolupráca v jadrovej oblasti
„Spojené štáty majú osobitný záujem o úspech Maďarska v oblasti energetiky, keďže sa nám spoločnou prácou v jadrovej oblasti otvorilo nové obdobie,“ povedal Szijjártó a dodal, že Maďarsko má záujem o rozšírenie svojich jadrových kapacít a Američania majú záujem podieľať sa na tomto vývoji.
Šéf maďarskej diplomacie privítal skutočnosť, že americké spoločnosti zohrávajú úlohu aj v dodávkach zemného plynu do Maďarska. „Tu v Amerike veľmi dobre chápu, že zásobovanie krajiny energiou je geografická otázka, a tiež chápu, ak chce krajina nakupovať energiu z viacerých zdrojov a prostredníctvom viacerých trás,“ zdôraznil. Podľa Szijjártóa pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok energie do Maďarska, je možné sa na Američanov spoľahnúť, na rozdiel od Európanov, ktorý k tejto otázke pristupujú na ideologickom základe.