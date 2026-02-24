Vzostup a pád najväčšieho drogového kráľa v Mexiku: Ako El Mencho ovládol celé podsvetie? Našli ho cez milenku

CUIDAD DE MEXIKO – Najväčšia krajina Strednej Ameriky bola dlhé roky pod neoficiálnou nadvládou drogového kartelu, ktorému velil známy "El Mencho". Toho však pri veľkej akcii, do ktorej sa zapojila protidrogová jednotka USA, vypátrali a následne aj zastrelili. Krajina sa v súčasnej dobe ocitla v nepokojoch. V mnohých oblastiach vypuklo násilie.
El Mencho (59), celým menom Nemesio Oseguera Cervantes, bol vodcom obávaného zločineckého kartelu Jalisco New Generation (CJNG), ktorý pôsobí v regióne Jalisco na západe krajiny. Kartel je známy širokým arzenálom zbraní.
Medzi miestnymi sa hovorí, že El Mencho pôsobil spočiatku ako policajt, informuje Al Jazeera. V 90. rokoch ale začal pôsobiť v mexickom podsvetí, kde sa postupom času vypracoval na samotný vrchol. Už v roku 1994 bol v USA odsúdený za obchodovanie s drogami (heroín) a tri roky tam pobudol za mrežami.
Kruté praktiky plné násilia
El Mencho bol známy svojimi brutálnymi vyhrážkami. Istému mexickému právnikovi raz poslal odseknutú prasaciu hlavu v mraziacom boxe. Informoval o tom Rolling Stone s odovolaním sa na bývalého agenta DEA (protidrogový úrad USA) Mikea Vigila.
Ďalej sa objavila nahrávka tajného rozhovoru, ako sa El Mencho vyhráža policajnému náčelníkovi "Delta Jeden" a uisťuje ho, že príde o život a zabije aj jeho (stopovacích) psov. Na záver len dodá, že sa ospravedlňuje za vulgarizmy.
Kartel založil v roku 2009. Zriadil online nábor nových členov a financie získaval cez krádež paliva či vydieranie. V posledných rokoch bolo Jalisco zodpovedné za prevažnú časť pašovaného fentanylu do Mexika. USA ho dokonca považujú za rovnako nebezpečný, ako kartel Sinaola. V USA pôsobí vo všetkých federálnych štátoch a v Mexiku je aktívny v 21 z 32 federálnych štátov.
Jalisco za El Mencha bojoval aj proti mexickej armáde. V roku 2015 zostrelili členovia gangu vojenskú helikoptéru a v roku 2020 plánovali zabiť vtedajšieho policajného riaditeľa Mexico City Omara Garciu Harfucha. Jeho auto obkľúčili členovia kartelu v luxusnej štvrti. Auto rozstrieľali na rešeto. Dvoch jeho bodyguardov zabili a Harfucha skončil so zraneniami.
Mexiko minulý rok vo februári vydalo USA brata El Mencha, Antonia Osegueru Cervantesa len niekoľko dní po tom, ako USA vydali zoznam drogových skupín a označili ich za teroristické organizácie. Patrilo sem aj Jalisco.
Preprava drog do USA
Keď ma kartel dostatok peňazí z predaja drog, El Mencho začal masívne investovať do výroby špeciálnych ponoriek. Práve nimi prevážal drogy do USA. Ich skonštruovanie mu mali zabezpečiť ruskí inžinieri. Docentka z Oxfordskej univerzity Annette Idlerová priblížila, že El Mencho premenil kartel na jednu z najväčších zločineckých organizácií prepojených globálne. Napríklad výroba fentanylu spájala Mexiko s Čínou. V USA vypísali za informácie o jeho pôsobení 15 miliónov dolárov.
Milenku sledovali až do vily
Mexické úrady vypátrali El Mencha cez sledovanie jeho partnerky až do stráženej vily v horách neďaleko Tapalpa (130 km južne od Guadalajary). Píše o tom The Guardian. Počas operácie sa ho spojené mexické a americké sily snažili zajať, no v zápale boja vodcu nakoniec zastrelili.
Mexický minister obrany Ricardo Trevilla Trejop uviedol, že ochranka El Mencha obkľúčila po ich vniknutí do vily celé okolie a následne spustila paľbu. El Menchovi sa ešte podarilo utiecť do lesa, ale tam dostal smrteľný zásah. Zomrel počas prevozu do nemocnice. V prestrelke zahynulo aj sedem jeho mužov, dvaja skončili so zraneniami. Polícia zaistila viaceré druhy strelných zbraní aj granátomety.
Nepokoje po smrti vodcu
Koncom minulého týždňa vypuklo násilie v 20 federálnych štátoch Mexika. Odvtedy zahynulo najmenej 14 ľudí, medzi ktorými boli aj príslušníci Národnej gardy. Hlavné mesto štátu Jalisco, Guadalaraja bolo v nedeľu takmer celé uzavreté. Výbuchy sa objavili aj na miestnom letisku.
Americké (a medzitým aj slovenské) veľvyslanectvo vydalo bezpečnostné varovanie pred zdržaním sa cestovania rizikových oblastí. Samotní odborníci varujú, že smrť El Mencha môže viesť k novej forme násilia, pretože jednotlivé kartely môžu zaútočiť v odplate na bezpečnostné zložky. Základná štruktúra fungovania kartelu Jalisco však zostáva aj po smrti vodcu neporušená.