V utorok navštívila Slovensko eurokomisárka pre životné prostredie Roswallová

BRATISLAVA - V utorok absolvovala oficiálnu návštevu Slovenska komisárka pre životné prostredie, odolnosť v oblasti vody a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová. Stretla sa s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, s poslancami Národnej rady SR a so zástupcami environmentálnych organizácií. Informovali o tom zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) v SR.
V rámci svojej agendy sa eurokomisárka venuje téme obehového hospodárstva. „Je to dôležité pre Európu aj pre Slovensko, pretože s našimi zdrojmi musíme nakladať udržateľnejším spôsobom. Nielen pre limity našej planéty, a teda boj proti klimatickým zmenám, ale aj preto, lebo sme dnes závislí od mnohých materiálov, ako napríklad kritické materiály, a to nie je udržateľné,“ uviedla eurokomisárka v stanovisku EK.
Závislosť podľa Roswallovej nie je nikdy dobrá. „Musíme rozumnejšie využívať veci, ktoré už vlastníme. Jednak pre odolnosť, ale aj na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho priemyslu,“ zdôraznila. Súčasťou programu bolo aj otvorenie podujatia, ktoré bolo venované pripomienke štyroch rokov od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.