Haklová (50) dráždi chlapov: SEXI priesvitný overal a pod ním? Monika, veď zamrzneš!

RAKÚSKO - Monika Haklová sa už dlhé mesiace predvádza na sieťach sporo odetá. Najnovšie zverejnila video v sexi čipkovanom overale. Monika, veď zamrzneš!
Monika Haklová už dlhšie figuruje na platforme pre dospelých, kde pravidelne pridáva pikantný obsah pre svojich fanúšikov, ktorí si za exkluzívne zábery neváhajú priplatiť. Bývalá účastníčka reality šou Farma si tak vybudovala komunitu podporovateľov, ktorí netrpezlivo čakajú na každý nový príspevok.
Sexi poradkyňa Haklová ukazuje NAHÉ telo za peniaze a chlapom dáva cenné rady: PIKANTNÉ!
Krátke upútavky a provokatívne ochutnávky zo svojej tvorby zverejňuje aj na sociálnej sieti Instagram, no práve tie jej už viackrát spôsobili problémy. Pre odvážny obsah jej účet opakovane zablokovali či úplne vymazali. Monika sa však odradiť nedá a zakaždým sa vracia späť s novým profilom, pripravená pokračovať tam, kde skončila. Najnovšie na seba opäť strhla pozornosť videom, ktoré zverejnila. V krátkom klipe sa predvádza v záhrade, kde napriek chladnému počasiu zvodne tancuje v priesvitnom čipkovanom overale.
Haklová z Farmy sa predáva na OnlyFans: PRITVRDILA... Chceš vedieť, čo si myslím o tvojom P*NISE?!
Pod ním mala len nohavičky a podprsenku. Zdá sa však, že päťdesiatnička si z chladného počasia ťažkú hlavu nerobí a rada dokáže, že odvaha a ženské zbrane jej rozhodne nechýbajú. „Za každou formou je disciplína. Za každou disciplínou rozhodnutie nevzdať sa," napísala k videu, pod ktorým jej zanechali muži samé komplimenty.