Rodičia nás to učili zle: TÁTO ranná rutina škodí močovému mechúru! Koľkokrát denne je ideálne ísť na malú?

LONDÝN - Robí ho väčšina ľudí a považuje ho za úplne nevinný. Odborníčka však upozorňuje, že chodenie na toaletu „pre istotu“ môže narušiť fungovanie močového mechúra a viesť k častejším problémom.
Používanie toalety patrí medzi najzákladnejšie ľudské potreby a väčšina z nás sa to naučila už v detstve. Práve vtedy nám rodičia často pripomínali, aby sme si odskočili ešte pred cestou alebo odchodom z domu. Tento zvyk si mnohí preniesli aj do dospelosti – no podľa lekárov to nemusí byť dobrý nápad.
Doktorka Daria Sadovskaya, ktorá sa špecializuje na imunológiu a nefrológiu, vo videu na TikToku varovala, že nútiť sa na toaletu bez skutočného nutkania môže dlhodobo poškodzovať močový mechúr. „Ísť na toaletu len tak, pre istotu, sa môže zdať neškodné. Pre močový mechúr to však môže byť škodlivé,“ vysvetlila.
Pozor na prirodzený impulz
Podľa nej močový mechúr funguje ako prepojený svalovo-nervový orgán. Keď sa naplní, vyšle signál nervovému systému, ktorý vyvolá pocit potreby močenia. Ak však človek chodí na toaletu bez tohto prirodzeného impulzu, učí nervový systém reagovať priskoro.
„Keď pravidelne vyprázdňujeme mechúr pri príliš malom objeme, nervový systém si na to zvykne. Výsledkom sú častejšie nutkania, pocit, že musíme stále behať na toaletu, úzkosť pred cestovaním a zvýšené napätie svalov panvového dna,“ upozorňuje lekárka.
Môže sa z toho stať automatický návyk
Ako uvádza The Mirror, jej slová vyvolali na sociálnych sieťach veľkú odozvu. Mnohí priznali, že chodenie na toaletu pred každým odchodom z domu je ich automatický návyk. „Začala som to meniť a naozaj chodím na toaletu menej často,“ napísala jedna z používateliek. Lekárka však zdôrazňuje, že ľudia by nemali nutkanie na močenie potláčať. Odporúča ísť na toaletu vtedy, keď sa ozve prirodzená potreba – nie preventívne bez signálu tela.
Podľa organizácie Bladder and Bowel UK by si zdravý človek mal vyprázdniť močový mechúr približne každé dve až tri hodiny, ak dodržiava dostatočný pitný režim. Zadržiavanie moču príliš dlho môže zvyšovať riziko infekcie močových ciest. Zároveň však odborníci potvrdzujú, že príliš časté chodenie „bez potreby“ môže spôsobiť zmenšenie kapacity močového mechúra.
Pre zdravie močového mechúra sa odporúča najmä pitie vody, riedených džúsov, ovocných a bylinkových čajov či rooibosu. Naopak, obmedziť by sa mal alkohol, kofeínové nápoje a sladené či sýtené nápoje.