HOROROVÝ nález v Nemecku: Archeológovia objavili hrob zaťažený masívnym kameňom: Báli sa návratu z mŕtvych?

NEMECKO – Scéna ako z hororového filmu. Archeológovia v Nemecku objavili hrob starý vyše 4-tisíc rokov, v ktorom bolo telo zaťažené masívnym kameňom. Podľa vedcov išlo o úmyselný rituál... ľudia sa báli, že mŕtvy by sa mohol vrátiť späť medzi živých!
Mrazivý nález, ktorý pripomína skôr scenár z hororového filmu než archeologický výskum, zaznamenali vedci v obci Oppin v Nemecku. Objavili tam hrob pochádzajúci zo staršej doby bronzovej, pri ktorom sa zdá, že jeho tvorcovia podnikli konkrétne kroky, aby zabránili zosnulému „vstať z mŕtvych“.
Nohy zaťažoval masívny kameň
Na nález upozornilo Štátne múzeum praveku v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko (Landesmuseum für Vorgeschichte Halle), ktoré informácie zverejnilo na sociálnej sieti Facebook ešte v apríli 2024. V hrobe sa nachádzalo telo muža vo veku približne 40 až 60 rokov, uložené na ľavom boku. Jeho nohy však zaťažoval masívny kameň.
Kameň mal podľa archeológov približne 100 centimetrov na dĺžku, 50 centimetrov na šírku a hrúbku okolo 10 centimetrov. „Treba predpokladať, že kameň bol položený zámerne – pravdepodobne s cieľom udržať mŕtveho v hrobe a zabrániť mu v návrate,“ uvádza preklad príspevku, na ktorý upozornil portál Popular Mechanics.
Strach z návratu mŕtvych má veľmi hlboké korene
Odborníci odhadujú, že hrob je starý približne 4 200 rokov. Archeologička a vedúca výskumu Susanne Friederichová pre Newsweek vysvetlila, že strach z návratu mŕtvych má veľmi hlboké korene. „Vieme, že už v dobe kamennej sa ľudia báli revenantov. Snažili sa tomu zabrániť pomocou magických praktík,“ uviedla. Podľa nej existovalo viacero spôsobov, ako mali mŕtvi „zostať tam, kam patria“. „Niekedy boli telá ukladané tvárou k zemi. Verilo sa, že ak mŕtvy leží na bruchu, bude sa zahrabávať hlbšie do zeme namiesto toho, aby sa dostal späť na povrch,“ dodala.
Takzvaný revenant je v ľudových predstavách mŕtvy človek alebo duch, ktorý sa vracia zo záhrobia, aby strašil živých. A hoci dnes tento pojem poznáme najmä z filmov, archeologické nálezy dokazujú, že strach z „nemŕtvych“ sprevádza ľudstvo už tisíce rokov.