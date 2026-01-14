Dvaja muži strhli iránsku vlajku vyvesenú pred ambasádou v Berlíne.

BERLÍN - Dvaja muži v utorok večer strhli vlajku zo stožiaru v areáli iránskeho veľvyslanectva v nemeckej metropole Berlín a namiesto nej sa pokúsili vyvesiť dve historické vlajky Iránu, čo sa im však nepodarilo. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa hovorcu polície sa predtým okolo 23.00 h zhromaždilo pred ambasádou niekoľko demonštrantov, ktorí odviedli pozornosť ochranky a umožnili mužom vo veku 28 a 33 rokov preliezť plot. Ochranka potom proti nim použila paprikový sprej.
Mužov následne zadržali mimo pozemku veľvyslanectva. Polícia začala vyšetrovanie voči šiestim osobám pre podozrenie z poškodenia majetku, neoprávneného vniknutia a zneuctenia vlajok a štátnych symbolov.
Incident súvisí s prebiehajúcimi protestmi v Iráne, ktoré trvajú od 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA si násilnosti v Iráne doteraz vyžiadali najmenej 2571 obetí.