Mali veľké nádeje, no realita bola tvrdšia: TAKTO si Američania predstavovali rok 2025! Kde sa brutálne mýlili?

USA - Koncom 90. rokov sa Američania pokúsili odhadnúť, ako bude vyzerať svet o takmer tri desaťročia neskôr. Ich predstavy o roku 2025 dnes pôsobia miestami prekvapivo presne, inde zas až príliš optimisticky. Výsledky prieskumu Gallup a USA Today, na ktoré upozorňuje CNN, ukazujú, že niektoré veľké spoločenské trendy sa dali predvídať, no tempo zmien ľudia často precenili.
Písal sa rok 1998. Prezident Bill Clinton čelil obvineniu, film Titanic ovládal kiná a Oscary a väčšina domácností sa stále spoliehala na pevnú telefónnu linku. Práve v tomto období sa inštitúty Gallup a USA Today opýtali viac než tisícky Američanov, ako si predstavujú vzdialený rok 2025. Dnes, keď sa tento rok chýli ku koncu, je možné porovnať vtedajšie očakávania s realitou, pripomína CNN.
Prieskum, ktorý je archivovaný v Roper Center na Cornellovej univerzite, priniesol zaujímavú zmes presných odhadov, silného optimizmu aj výrazných omylov. V niektorých oblastiach mali respondenti prekvapivo jasno. Väčšina z nich správne predpokladala, že Spojené štáty budú mať do roku 2025 černošského prezidenta. Táto predstava sa naplnila v roku 2008, keď bol zvolený Barack Obama, ktorý krajinu viedol dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia v rokoch 2009 až 2017.
Pandémia Covid-19 obavu naplnila s mrazivou presnosťou
Presné boli aj očakávania v oblasti spoločenských zmien. Američania verili, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia sa stanú legálnymi a bežnou súčasťou života. Tento posun sa v USA stal realitou v roku 2015. Respondenti zároveň predpokladali vznik novej, nebezpečnej choroby, ktorá by zasiahla svet. Pandémia Covid-19 túto obavu naplnila s mrazivou presnosťou.
Naopak, verejnosť v roku 1998 realisticky pochybovala o tom, že by sa do roku 2025 stalo vesmírne cestovanie dostupným pre širokú verejnosť alebo že by ľudia nadviazali kontakt s mimozemskou civilizáciou. Aj v tomto prípade sa ich odhady ukázali ako správne, upozorňuje CNN.
V oblasti politiky boli Američania výrazne optimistickejší
Nie všetky predpovede však obstáli. V oblasti politiky boli Američania výrazne optimistickejší. Približne dve tretiny respondentov verili, že krajina bude mať do roku 2025 prezidentku. Tento historický míľnik sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť, uvádza Gallup.
Nová štúdia vyvoláva otázky: Po BOOSTER dávke proti COVIDU môže vzrásť riziko VÁŽNEHO vírusového ochorenia!
Rovnako nerealistické sa ukázali očakávania v zdravotníctve. Viac než polovica opýtaných si myslela, že ľudstvo dokáže do roku 2025 vyliečiť rakovinu. Až 61 percent respondentov verilo, že ľudia sa budú bežne dožívať 100 rokov. Hoci medicína zaznamenala výrazný pokrok, univerzálny liek na rakovinu stále neexistuje a priemerná dĺžka života v posledných rokoch skôr stagnuje alebo dokonca klesá.
Nádejné očakávania
Popri mylných predpovediach sa objavili aj nádejné očakávania. Väčšina Američanov verila, že rasové vzťahy sa zlepšia a zdravotná starostlivosť bude dostupnejšia, hoci zároveň rátali s jej vyššími nákladmi. Tieto predstavy odrážali vieru v inkluzívnejšiu spoločnosť, aj keď za cenu väčších ekonomických rozdielov.
Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne
Predpovede Američanov z konca 90. rokov tak dnes slúžia ako zrkadlo vtedajších nádejí aj obáv. Ukazujú, že ľudia dokážu pomerne presne odhadnúť smer veľkých spoločenských zmien, no často precenia rýchlosť politického, technologického či medicínskeho pokroku. Rok 2025 je tak nielen konfrontáciou dávnych vízií s realitou, ale aj pripomienkou, že budúcnosť sa mení inak – a pomalšie – než si zvykneme myslieť.