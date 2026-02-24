Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Škandál v Bruseli: Šéfka ECB Lagardeová dostala rozprávkovú odmenu, mala to zakázané

Christine Lagardová
Christine Lagardová (Zdroj: TASR/AP/Michael Probst)
ČTK

FRANKFURT - Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová dostala za minulý rok od Banky pre medzinárodné platby (BIS) zhruba 140.000 eur. ECB pritom zakazuje svojim zamestnancom prijímať odmeny od tretích strán za činnosti, ktoré vykonávajú ako súčasť svojich úloh v ECB. Napísal to dnes denník Financial Times.

Podľa FT sa niektorí zamestnanci ECB na interných diskusných fórach prístupných len pre zamestnancov sťažovali na zjavný dvojitý meter v prístupe k odmene prezidentky od BIS. ECB listu potvrdila, že zamestnanci "nesmú prijímať odmeny za činnosť, ktorú vykonávajú ako súčasť svojich úloh pre ECB". Dodala však, že prezident nie je bežným zamestnancom, a preto sa naneho nevzťahujú pravidlá pre bežných zamestnancov, a namiesto toho podlieha kódexu správania pre vysokých predstaviteľov ECB.

Nesmie dostávať odmenu od BIS

Podľa osoby oboznámenej s touto záležitosťou zamestnanec ECB, ktorý Lagardeovú sprevádza na zasadnutí BIS, nesmie dostávať odmenu od BIS. Situácia prezidentky Lagardeovej je však odlišná, pretože ako členka správnej rady BIS nesie rozhodovacie a právne zodpovednosti, ktoré ostatní zamestnanci ECB nemajú, a za túto prácu jej BIS vypláca odmenu, uviedla banka. Podľa zdrojov sa Lagardeová riadi praxou svojich predchodcov - Maria Draghiho a Jeana-Clauda Tricheta, ktorí si tiež peniaze od BIS nárokovali.

BIS jednotlivo nezverejňuje platby členom svojej správnej rady. V písomnom vyhlásení, ktoré v piatok dostali nemecký člen Európskeho parlamentu Fabio De Masi a jeho švédsky kolega Dick Erixon, Lagardeová prvýkrát odhalila, že v roku 2025 dostala od BIS 130.457 švajčiarskych frankov, teda zhruba 140.000 eur.

Základný plat Lagardeovej v roku 2024 predstavoval 466-tisíc eur

Základný plat Lagardeovej v roku 2024 predstavoval 466.000 eur, a ďalších 135.000 eur dostala formou rôznych benefitov. Odhadovaná celková odmena 741.000 eur robí z Lagardeovej najlepšie plateného úradníka EÚ. FT upozornil, že zamestnanci ECB sa už dlhší čas sťažujú na podmienky a pracovné vzťahy. Kritizujú vedenie za netransparentnosť, zlé pracovné podmienky a nespravodlivé praktiky a upozorňujú na vysoké riziko vyhorenia medzi pracovníkmi. Napätie vyvrcholilo v októbri, keď odbory zastupujúce zamestnancov podali žalobu proti banke a obvinili ju z cenzúry a zastrašovania.

Lagardeová je jednou 18 svetových centrálnych bankárov, ktorí sedia v správnej rade BIS. Všetci členovia majú nárok na ročný fixný plat a variabilné odmeny za dochádzku. Prístup jednotlivých centrálnych bánk k odmenám vyplácaným BIS sa líši. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) ani guvernér Bank of England si odmenu od BIS nenárokujú. V prípade Fedu to vyplýva z amerických zákonov, ktoré verejným činiteľom zakazujú prijímať peniaze od zahraničných inštitúcií. Francúzska centrálna banka, ktorá patrí medzi niekoľko málo inštitúcií, ktoré výšku týchto odmien zverejňujú, si nárokuje polovicu pevnej zložky odmeny svojho guvernéra vyplácanej BIS pre seba. BIS je označovaná za centrálnu banku centrálnych bánk. Má približne 140 členov po celom svete, ktorými sú centrálne banky, menové orgány a medzinárodné organizácie. Tým poskytuje finančné služby, analytické materiály a fórum pre koordináciu menovej politiky a finančnej stability.

