Futbalová legenda čelí obžalobe: Podľa vyšetrovateľov týral manželku, skončila v nemocnici

TRNAVA - Na Okresnom súde Trnava sa v utorok začal súdny proces s bývalým futbalovým reprezentantom SR Kamilom Kopúnekom. Čelí obžalobe podanej pre zločin týrania blízkej osoby. Trvá na svojej nevine.
Zistené skutočnosti podľa prokurátorky nasvedčujú tomu, že Kamil Kopúnek počas života v spoločnej domácnosti spôsoboval vtedajšej manželke fyzické a psychické utrpenie. Podľa obžaloby k tomu malo dochádzať aj v súvislosti s požívaním alkoholu. V máji 2019 mala poškodená utrpieť ľahké zranenia a vyhľadať lekárske ošetrenie.
V októbri 2020 obletela slovenské médiá informácia o dramatickom rozvode slovenského futbalistu Kamila Kopúnka (40). Vtedy športovca zbalila NAKA a v cele predbežného zadržania strávil noc. Dôvodom bolo obvinenie z týrania manželky Dominiky. Obaja si neskôr našli nových partnerov.
Obžaloba nie je podľa advokáta dôvodná
Obžaloba nie je podľa advokáta Martina Palkoviča dôvodná. „Už v prípravnom konaní boli zabezpečené také dôkazy, ktoré vyvracajú to, že by obžalovaný spáchal skutok, pre ktorý je voči nemu vedené trestné stíhanie,“ zdôraznil. Poukázal pritom na znalecké posudky a odborné vyjadrenie.
Trvá na svojej nevine
Kamil Kopúnek trvá na svojej nevine, počas pojednávania tvrdil, že poškodenú nikdy nenapadol. Odmieta, že by požíval alkohol. Ozrejmil, že v apríli 2020 inicioval rozvodové konanie. Na vtedajšiu manželku podľa vlastných slov podal v minulosti aj trestné oznámenie. Poškodená na utorkovom hlavnom pojednávaní povedala, že až do uzavretia manželstva bol k nej obžalovaný milý a pozorný. Nič podľa jej slov nenasvedčovalo tomu, čo sa malo diať neskôr. Poškodená povedala, že za neúspechy v profesionálnej kariére bola podľa obžalovaného na vine vždy ona.