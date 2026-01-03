Rajská záhrada nemusí byť MÝTUS: Vedec tvrdí, že odhalil jej skutočné miesto! A je to úplne inde, než ste si mysleli

EGYPT - Vedec prišiel s odvážnym tvrdením, ktoré opäť rozvírilo jednu z najväčších biblických záhad. Podľa novej teórie sa rajská záhrada nemusela nachádzať na Blízkom východe, ale v Egypte, a miesto Stromu večného života má byť údajne spojené s Veľkou pyramídou v Gíze.
Vedec tvrdí, že sa mu podarilo odhaliť skutočné miesto, kde sa mala nachádzať Rajská záhrada. Ide o biblický raj, v ktorom podľa Starého zákona žili Adam a Eva – prví ľudia na Zemi. Užili si život bez starostí a bez oblečenia, až kým Eve zákerný had nenahovoril, aby ochutnala ovocie zo Stromu poznania. Následne sa oň podelila s Adamom a obaja si uvedomili svoju nahotu. Zakryli sa listami a pokúsili sa ukryť, keď sa pred nimi zjavil Boh.
Poloha Rajskej záhrady predmetom nekonečných sporov
Adam vinu zvalil na Evu, Eva na hada a Boh napokon všetkých troch potrestal. Prvých ľudí vyhnal z Rajskej záhrady skôr, než by stihli ochutnať zo Stromu večného života. Odvtedy je poloha Rajskej záhrady predmetom nekonečných sporov, vrátane otázky, či vôbec niekedy existovala. Biblia v knihe Genezis uvádza, že Rajskou záhradou pretekala rieka, ktorá sa ďalej rozdeľovala na štyri ramená. Dve z nich mali pretekať oblasťou starovekej Mezopotámie, teda územím dnešného Iraku.
Zabudnutá kniha o Ježišovom detstve šokuje: Čo ukrýva zakázané evanjelium? PRETO ho cirkev nechcela vidieť!
Ako píše portál LadBible, jednou z riek bol Tigris a ďalšou Eufrat. O ďalších dvoch, Pišon a Gichon, však panuje nejasnosť. Práve existencia Tigrisu a Eufratu viedla mnohých bádateľov k presvedčeniu, že Rajská záhrada sa mohla nachádzať niekde na Blízkom východe.
Staroveké mapy majú byť kľúčom
S touto teóriou však nesúhlasí počítačový vedec Konstantin Borisov. Vo svojej novej štúdii tvrdí, že Rajská záhrada ležala v Egypte a rieka Gichon bola v skutočnosti Níl. Zároveň prichádza s ešte odvážnejším tvrdením – Veľká pyramída v Gíze má podľa neho stáť na mieste, kde sa kedysi nachádzal Strom večného života.
Borisov sa opiera o staroveké mapy, ktoré zobrazujú rieku nazývanú Oceanus – vodný prstenec obkolesujúci celý svet. Na jeho severnej časti je zakreslený „raj“. Podľa vedca práve z tohto oceánu vyvierali štyri rieky spomínané v Biblii. „Keď sa pozrieme na mapy približne z roku 500 pred naším letopočtom, zistíme, že jediné štyri veľké rieky, ktoré z Oceanusu vychádzajú, sú Níl, Tigris, Eufrat a Indus,“ tvrdí Borisov.
Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov
Nejde o jedinú teóriu
Samozrejme, nejde o jedinú teóriu. Iní bádatelia umiestňujú Rajskú záhradu na rôzne miesta sveta – od Blízkeho východu až po Ameriku. Napríklad mormóni veria, že raj sa nachádzal v oblasti dnešného štátu Missouri. Diskusia o tom, kde sa Rajská záhrada mohla nachádzať – alebo či vôbec existovala – tak pokračuje aj v 21. storočí. A hoci chýbajú priame dôkazy, nové hypotézy opäť dokazujú, že biblické príbehy stále fascinujú vedcov aj verejnosť.