Nová štátna podpora pre rodiny? Lacnejšie nákupy pre tisíce Slovákov, karta má fungovať priamo v mobile

BRATISLAVA - Slovenskí rodičia s malými deťmi by sa už čoskoro mohli dočkať novej formy štátnej pomoci. Ministerstvo práce pod vedením Erika Tomáša finišuje s prípravami projektu takzvanej Rodinnej karty. Tá má pomôcť rodinám s deťmi do troch rokov znížiť náklady na bežné nákupy aj voľnočasové aktivity. Štát plánuje v prvej fáze vydať približne 150-tisíc kusov týchto kariet, pričom projekt by mal odštartovať už v priebehu tohto roka.

Hlavným cieľom rodinnej karty je odbremeniť rodinné rozpočty pri kupovaní základných potrieb. Rodičia by vďaka nej mali získavať zľavy na plienky, detskú výživu, ale aj na poplatky za rôzne záujmové aktivity či služby spojené so starostlivosťou o najmenších. Podľa ministra Erika Tomáša rezort aktívne komunikuje s potenciálnymi prevádzkovateľmi a inšpiráciu čerpá zo systémov, ktoré už úspešne fungujú v susednom Česku alebo Maďarsku.

Karta priamo v mobile

Rodinná karta má byť moderným a inovatívnym nástrojom. Ministerstvo predpokladá, že nepôjde len o klasický plast, ale karta bude dostupná predovšetkým digitálne, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie. Mala by tak fungovať podobne ako obľúbené benefitné karty, ktoré dnes zamestnancom ponúkajú firmy. Rezort už vyhlásil trhové konzultácie, aby preveril technologické možnosti firiem a zabezpečil transparentné verejné obstarávanie.

Pilotný projekt je plánovaný na päť rokov. Po jeho vyhodnotení sa môže predĺžiť alebo rozšíriť. Okrem samotných zliav ministerstvo avizuje aj ďalšie sociálne opatrenia. Erik Tomáš zdôraznil, že rezort plní svoje sľuby v rýchlom tempe a rodinná karta je jednou z kľúčových priorít pre rok 2026. Okrem nej sa rezort zameriava aj na pomoc jednorodičom a zvyšovanie výživného.

Nová štátna podpora pre rodiny? Lacnejšie nákupy pre tisíce Slovákov, karta má fungovať priamo v mobile
Ďalšie zo Zoznamu