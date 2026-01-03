Prebúdzate sa medzi 2. a 3. hodinou ráno? Nie je to NÁHODA! Vaše telo kričí o pomoc, zachráni ho JEDINÁ vec

USA - Prebúdzate sa uprostred noci vždy okolo 2:00 až 3:00? Nemusí ísť len o hororový príbeh či iné mysteriózne vysvetlenie. Môže to byť signál, že vaše telo reaguje na stres a hormonálne výkyvy. Odborník vysvetľuje, prečo sa tento čas v noci spája s problémami so spánkom a ako jednoduché riešenia môžu pomôcť.
Niektorí ľudia si všimnú, že sa pravidelne prebúdzajú v určitom čase v noci, zvyčajne medzi druhou a treťou hodinou ráno. Hoci to môže pôsobiť ako náhoda, odborníci tvrdia, že tento jav súvisí s fyziológiou tela a hladinou stresového hormónu, kortizolu.
Podľa výživového poradcu Dr. Erica Berga DC, ktorého na YouTube sleduje viac než 14 miliónov ľudí, práve tieto hodiny signalizujú, že telo je citlivé na nerovnováhu hormónov. Kortizol, známy ako stresový hormón, sa u zdravého človeka ráno zvyšuje, aby pripravil telo na deň, a v noci klesá, aby podporil hlboký spánok. Ak je však jeho hladina narušená, môžete sa prebúdzajú unavení, aj keď by ste mali spať pokojne.
Dlho bojoval s nespavosťou
Dr. Berg priznáva, že aj on dlhé roky zápasil s nespavosťou a vyskúšal množstvo liekov. Pomohlo mu až doplnenie magnézia, pretože jeho nedostatok zvyšuje hladinu kortizolu a zhoršuje odolnosť voči stresu. Ak sa s týmto problémom stretávate pravidelne, je dôležité poradiť sa s lekárom. Riešenia, ktoré fungujú u jedného človeka, nemusia byť účinné u druhého, a zdravý spánok je základom dobrého zdravia.