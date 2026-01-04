Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

ZNEPOKOJIVÉ! Jasnovidec, ktorý predpovedal Covid, varuje pred rokom 2026: Záhadná choroba, PÁD Trumpa a UFO

Nicolas Aujula predpovedal budúcnosť na rok 2026 Zobraziť galériu (4)
Nicolas Aujula predpovedal budúcnosť na rok 2026 (Zdroj: Getty Images, TASR/AP/Alex Brandon, Instagram/nicolasaujula)
LONDÝN - Sebaoznačovaný jasnovidec Nicolas Aujula, ktorý tvrdí, že v minulosti presne predpovedal pandémiu Covid-19, zverejnil svoje vízie pre rok 2026. Tie podľa neho zahŕňajú „pád“ Donalda Trumpa, výskyt záhadnej choroby a verejný škandál spojený s princom Harrym a Meghan Markle.

Tridsaťdeväťročný hypnoterapeut zo západného Londýna hovorí, že svoje jasnovidecké schopnosti objavil už ako 17-ročný. Počas hlbokého tranzu mal údajne vízie svojich „minulých životov“ – videl sa ako egyptská kráľovná, mníška v Himalájach, krajčírka v Číne, africký šaman, ba dokonca lev. Táto skúsenosť mu podľa vlastných slov úplne zmenila život.

„V tom momente som mal silný pocit, že som už žil mnoho životov a nazbieral nespočetné množstvo skúseností. Uvedomil som si, že smrť nie je koniec a že sa niet čoho báť – naše duše sú večné,“ cituje Aujulu Daily Star. Krátko po tomto zážitku opustil školu a začal sa venovať hypnóze a regresnej terapii minulých životov, s cieľom pomáhať aj iným ľuďom objavovať ich duchovnú minulosť. Odvtedy tvrdí, že budúce udalosti k nemu prichádzajú prostredníctvom snov, symbolov a „vnútorného hlasu“.

Aujula si pripisuje viacero presných predpovedí – okrem Covidu-19 aj hnutie Black Lives Matter, víťazstvo Donalda Trumpa v amerických voľbách, prudký rozvoj umelej inteligencie či rozchod Katy Perry a Orlanda Blooma. Keď sa jeho vízie naplnia, považuje to za potvrdenie svojej schopnosti.

Záhadná choroba, extrémne počasie a obmedzenia cestovania

Pohľad do roku 2026 však podľa neho prináša znepokojivé obrazy. Varuje pred „záhadnou chorobou“ s príznakmi podobnými aneuryzme, ako aj pred protestmi vedenými mladými ľuďmi. Vo víziách sa mu objavujú aj odhalenia týkajúce sa mimozemšťanov a kontaktu s UFO.

Proroctvá na rok 2026 šokujú: Desivé varovania Baby Vangy, a Nostradamove strašenie

Proroctvá na rok 2026 šokujú: Desivé varovania Baby Vangy, a Nostradamove strašenie

Predpovedá nárast zemetrasení a sopečnej aktivity v Turecku, Grécku, Ázii a v oblasti Pacifiku. Spojené kráľovstvo má podľa neho zažiť najhorúcejšie leto v histórii, sprevádzané extrémnymi vlnami horúčav a celoplošným prideľovaním vody. Zároveň opisuje víziu „lietajúcich elektrických iskier a náhlej tmy“, čo si vykladá ako nebezpečnú búrkovú udalosť, ktorá by mohla poškodiť energetické siete. V oblasti cestovania očakáva sprísnené kontroly hraníc, viac zákazov a obmedzení pohybu medzi krajinami.

Hollywood, umelá inteligencia a politické otrasy

Ani zábavný priemysel nemá zostať ušetrený. Aujula tvrdí, že Hollywood zasiahne vlna žalôb za ohováranie – vo vízii vraj videl slovo „ohováranie“ objavujúce sa pri známom hollywoodskom nápise. Zároveň predpovedá nástup filmov a seriálov kompletne vytvorených umelou inteligenciou a veľký návrat Angeliny Jolie.

Politicky hovorí o nástupe „brutálnych vládnych režimov“ po celom svete. V jednej zo svojich vízií videl Donalda Trumpa, ako padá pri vystupovaní z lietadla – či už doslovne, alebo symbolicky. Podľa neho to môže znamenať jeho politický pád.

Škandál na kráľovskom dvore?

Pozornosť pútajú aj jeho slová o britskej kráľovskej rodine. Aujula verí, že dôjde k úniku informácií od bývalého zamestnanca princa Harryho a Meghan Markle, čo vyvolá verejný škandál. „Videl som nahnevanú Meghan, ktorá sa cítila zradená. Mal som silný pocit, že ide o niekoho, kto jej bol veľmi blízky,“ dodáva.

Či sa jeho vízie naplnia aj tentoraz, ukáže až čas. Jedno je však isté – jeho predpovede opäť vyvolávajú zvedavosť, polemiku aj otázky o tom, kde sa končí intuícia a začína fantázia.

