Muži to netušia: Orgazmus nemá len jednu podobu, existuje ich až ŠESŤ! TOTO vás v škole neučili

LONDÝN - Mužský orgazmus zďaleka nie je taký jednoduchý, ako si mnohí myslia. Odborníci tvrdia, že muži dokážu zažiť až šesť rôznych typov orgazmu a pravidelná ejakulácia môže výrazne prispieť aj k prevencii rakoviny prostaty.

Hovorí sa, že jeden orgazmus denne udrží lekára ďaleko. Hoci sa môže zdať, že mužský orgazmus je priamočiary a jednoduchý, realita je podľa odborníkov oveľa pestrejšia. Zatiaľ čo ženy sú často považované za „zložitejšie“ pri dosahovaní vyvrcholenia, sexológovia dnes upozorňujú, že ani mužský orgazmus zďaleka nemá len jednu podobu. Podľa psychosexuálnej terapeutky a zdravotnej sestry Lorraine Groverovej existuje až šesť rôznych typov mužského orgazmu – a každý z nich môže mať význam aj z hľadiska zdravia.

„Mnohí muži si ani neuvedomujú, že dokážu dosiahnuť orgazmus aj bez erekcie,“ vysvetlila Groverová v rozhovore pre Metro. Podľa nej lepšie pochopenie jednotlivých typov orgazmov znižuje tlak na výkon a zároveň zvyšuje prežívané potešenie. Nie každý muž však dokáže zažiť všetky formy vyvrcholenia. „Niektorí sú viac naladení na svoje telo alebo emócie, iní potrebujú čas, podporu alebo lepší zdravotný základ. Dôležitá je zvedavosť, nie porovnávanie sa,“ zdôraznila odborníčka.

Okrem rozšírenia sexuálneho prežívania majú orgazmy aj významný vplyv na zdravie mužov. Výskumy ukazujú, že pravidelná ejakulácia môže znižovať riziko vzniku rakoviny prostaty. Každoročne je na svete diagnostikovaných približne 1,5 až 1,6 milióna nových prípadov tohto ochorenia. Štúdia z Harvardovej univerzity zistila, že muži, ktorí dosiahnu približne 21 orgazmov mesačne, môžu znížiť riziko rakoviny prostaty až o 20 percent.

Šesť typov mužského orgazmu

Ejakulačný orgazmus

Najznámejší a najčastejší typ, ktorý si väčšina ľudí spája s mužským vyvrcholením. Ide o uvoľnenie semena z penisu počas sexuálneho vzrušenia. Farmaceut Abbas Kanani vysvetľuje, že ide o dvojfázový proces, pri ktorom sa spermie presúvajú do močovej rúry a miešajú sa s tekutinami z prostaty, následne sú vytlačené kontrakciami panvových svalov. Zaujímavosťou je, že len približne 60 percent mužov dosiahne ejakuláciu pri každom sexuálnom styku.

Panvový orgazmus

Tento typ je založený najmä na kontrakciách panvového dna a môže nastať aj bez výrazného dotyku či ejakulácie. Prejavuje sa vnútornými pulzáciami v spodnej časti tela. Pomôcť môžu cviky na panvové dno, ktoré zároveň zlepšujú kontrolu ejakulácie a kvalitu erekcie.

Prostatický orgazmus

Podľa odborníkov ide o jeden z najintenzívnejších typov vyvrcholenia. Dosahuje sa stimuláciou prostaty, najčastejšie análnou cestou alebo tlakom na hrádzu – oblasť medzi genitáliami a konečníkom. Tento orgazmus sa vyznačuje pomalým nástupom a silným celotelovým uvoľnením. Mnohí muži sa mu však vyhýbajú pre spoločenské predsudky.

Suchý orgazmus

Aj bez ejakulácie môže muž prežiť orgazmus. Podľa odborníkov ide o sústredenejšie vyvrcholenie s menšou intenzitou, no rýchlejšou regeneráciou. Objavuje sa najmä u mužov, ktorí ovládajú techniky kontroly vzrušenia alebo majú skúsenosti s viacnásobnými orgazmami. Ak však suché orgazmy pretrvávajú dlhodobo, odporúča sa konzultácia s lekárom.

Kombinovaný (blended) orgazmus

Vzniká súčasnou stimuláciou penisu a prostaty. Výsledkom je hlbší, viacvrstvový zážitok, ktorý spája povrchové potešenie s intenzívnym vnútorným prežitkom. Pomáhajú pri ňom cviky na panvové dno a oddialenie ejakulácie.

Viacnásobný orgazmus

Zriedkavý, no možný. Muži ho dosahujú ťažšie než ženy, najmä pre tzv. refraktérnu fázu, počas ktorej telo nereaguje na ďalšiu stimuláciu. Často začína suchým orgazmom, po ktorom môže nasledovať klasická ejakulácia. „Nie sú bežné, ale existujú. Vyžadujú si vedomie vlastného tela, sebadôveru a uvoľnenie sa od tlaku na výkon,“ uzatvára Groverová.

