Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí

Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Tisíce rokov bol „squirting“ pre mnohých jednou z najväčších záhad ženského tela. Čo je vlastne tekutina, ktorá počas orgazmu vystrekne z močovej trubice? A odkiaľ pochádza? Najnovší výskum prináša jednoznačnú odpoveď – aj keď možno menej romantickú, než by si niektorí želali.

Ako informuje portál IFL Science s odvolaním sa na štúdiu publikovanú v International Journal of Urology, výskumníci v Japonsku zistili, že základnou zložkou tejto tekutiny je moč, pričom v niektorých prípadoch môže obsahovať aj sekrét zo Skeneho žliaz, nazývaných aj ženská prostata.

Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Téma nie je nová – o tejto záhade sa písalo dokonca už v taoistických textoch v 4. storočí. Až moderná medicína však dokázala priniesť jasné dôkazy. Výskumu sa dobrovoľne zúčastnilo päť žien, ktoré uviedli, že sú pri orgazme schopné squirtingu. Pred samotným experimentom im lekári vyprázdnili močový mechúr a pomocou katétra doň vpustili zmes fyziologického roztoku a tmavomodrého farbiva. Tak sa dalo presne určiť, či sa farbivo objaví aj v tekutine pri vyvrcholení.

Objavilo sa farbivo?

Následne boli ženy stimulované ručne alebo pohlavným stykom. Výskumníci miestnosť po úvodnej fáze opustili, aby účastníčkam dopriali súkromie, a vrátili sa tesne pred samotným vyvrcholením. Zachytená tekutina bola detailne skúmaná. Všetkých päť vzoriek malo intenzívne modré sfarbenie, čo znamená, že tekutina sa zmiešala s obsahom močového mechúra. V štyroch vzorkách vedci objavili aj PSA – prostatický antigén –, čo naznačuje účasť Skeneho žliaz. V jednom prípade boli jeho hodnoty mimoriadne vysoké, čo podľa autorov môže znamenať výraznejšie vyvinutú oblasť G-bodu.

Zaujímavé je, že žiadna z testovaných žien nemala pocit, že by počas sexu „unikal moč“. Výsledky preto potvrdzujú rozdiel medzi squirtingom, ženskou ejakuláciou a inkontinenciou. Vedci zároveň pripomínajú, že pri squirtingu môže objem vystreknutej tekutiny kolísať od minimálneho množstva až po takmer liter.

Z čoho sa tekutina skladá?

Aj keď štúdia odpovedala na otázku, z čoho sa tekutina skladá, množstvo ďalších tém ostáva otvorených. Výskumníci napríklad upozorňujú, že bolo mimoriadne náročné nájsť dobrovoľníčky a vyšší počet účastníčok by mohol priniesť ešte presnejšie závery. Zároveň si uvedomujú, že ide o veľmi intímnu tému, pri ktorej sa romantické predstavy často stretávajú s vedeckou realitou.

Isté však je: tajomstvo, nad ktorým si lámali hlavu generácie, už nie je záhadou. Squirting je fyziologický jav, ktorý môže byť súčasťou sexuálneho prežívania mnohých žien – aj keď podľa vedy ide predovšetkým o tekutinu z močovej trubice.

