V TOMTO dovolenkovom raji nemôžete umrieť: Platí ZÁKAZ! Šialený zákon vytvoril starosta z KURIÓZNEHO dôvodu

ŠPANIELSKO - V španielskej dedinke Lanjarón platí neuveriteľný zákon, obyvateľom je zakázané zomrieť! Starosta José Rubio ho zaviedol pred viac ako 25 rokmi ako reakciu na preplnený cintorín. Aj dnes sa malá dedinka s len jedným pohrebiskom stala známou vďaka tejto bizarnosti a pritiahla pozornosť turistov aj internetu.
V Lanjaróne — malebnej dedinke v provincii Granada v andalúzskom Španielsku — je pre obyvateľov zakázané zomrieť. Áno, čítate správne. Ide o skutočné pravidlo, ktoré pred viac ako 25 rokmi zaviedol vtedajší starosta José Rubio.
Preplnený cintorín
V roku 1999 vydal Rubio vyhlásenie, v ktorom vyzýval obyvateľov Lanjarónu, aby „dbali na svoje zdravie a nezomreli, kým obecné úrady nevykonajú potrebné kroky na získanie pozemku, vhodného na dôstojný odpočinok zosnulých,“ informoval portál Deseret News. „Je týmto zakázané zomrieť v Lanjaróne,“ dodával edikt, čím bolo pravidlo úplne jasné. Podľa správ z toho obdobia bol starosta pod tlakom, aby rýchlo vyriešil problém s preplneným miestnym cintorínom — problém, ktorý mesto trápil už celé roky. Jeho riešenie? Tento kuriózny zákon.
„Som len starosta,“ povedal Rubio. „Nadomnou je Boh, ktorý má konečné slovo.“ V tom čase dodal: „Všetci prijali tento edikt s humorom a s ochotou riadiť sa ním.“ Nie je jasné, či mesto nakoniec rozšírilo cintorín, no o 26 rokov neskôr má Lanjarón stále len jeden cintorín v rámci svojho územia. Napriek bizarnému zákazu pohrebov je malá dedinka úplne normálnym mestom.
Tajný trik skúsených cestovateľov: Letíte na dovolenku? Zabudnite na vankúš, TOTO vám uľaví omnoho viac!
Nie je jediný
S takmer 4 000 obyvateľmi je známa najmä ako destinácia pre wellness, vďaka blízkym minerálnym prameňom bohatým na liečivé látky. V poslednom čase sa Lanjarón stal populárnym „skrytým“ cieľom cestovateľov generácie Z na TikToku — ako alternatíva k preplneným španielskym turistickým miestam, ako sú Barcelona či Mallorca. Vzhľadom na aktuálny záujem o oblasť sa táto bizarná „propagačná“ historka znovu dostala na internet a šíri sa na rôznych meme stránkach na Instagrame, TikToku či X.
Tento BEŽNÝ liek patrí medzi najpredpisovanejšie: ŠOKUJÚCI vedľajší účinok! Mužom začali rásť prsia
Hoci ide o radikálny prístup k smrti, Rubio nie je jediným starostom, ktorý pristúpil k takémuto kroku. V Longyearbyene v Nórsku je obyvateľom tiež zakázané zomrieť, a platí to už od roku 1950. V 20. storočí vedci zistili, že zosnulí „nespia“ pod zemou ako obvykle — vďaka subarktickému podnebiu sa totiž telá nerozkladajú. Vedci dokonca testovali pochované telá z epidémie chrípky v roku 1917 a dokázali izolovať živé vzorky vírusu. Z tohto dôvodu je miestny cintorín uzavretý pre telá zosnulých, aby sa zabránilo šíreniu chorôb.