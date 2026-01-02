Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

Nohu mala ťažšiu než celé telo: Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine život! Choroba mätie odborníkov dodnes

FLORIDA - Lekári na Floride vykonali extrémne náročnú, takmer 17-hodinovú operáciu, počas ktorej 14-ročnému dievčaťu amputovali nohu vážiacu viac než zvyšok jej tela. Zriedkavé ochorenie mätie odborníkov dodnes.

Štrnásťročná Jasmine Ramirezová z floridského mesta Bradenton musela podstúpiť jednu z najnáročnejších operácií svojho života. Lekári jej po takmer 17 hodinách na operačnej sále amputovali ľavú nohu, ktorá vážila neuveriteľných 170 libier, teda približne 77 kilogramov – viac než dvojnásobok hmotnosti zvyšku jej tela.

Snaha o záchranu jej života

K zákroku došlo v nemocnici Johns Hopkins All Children’s Hospital v St. Petersburgu. Chirurgovia sa pre amputáciu rozhodli v snahe zachrániť jej život, keďže extrémne zväčšená končatina spôsobovala vážne zdravotné komplikácie. Súčasťou operácie bolo aj odstránenie nádoru z oblasti brucha. Zdravotné problémy sa u Jasmine začali už v útlom detstve. Rodina si prvýkrát všimla, že niečo nie je v poriadku, keď mala len dva roky. Jej ľavá noha začala rásť výrazne rýchlejšie než zvyšok tela.

„Ako jej súrodenci sme vedeli, že to nie je normálne, no vždy sme sa snažili správať sa k nej ako k úplne bežnému dieťaťu,“ povedala jej sestra Anastashia Ramirezová pre miestnu televíziu Fox 13. Spočiatku bola Jasmine schopná chodiť, no s pribúdajúcimi rokmi sa váha a rozmery nohy stali neúnosnými. Dievča skončilo na invalidnom vozíku a rodina jej musela dávať oblečenie šité na mieru. „Snažili sme sa jej pomáhať a dodávať jej silu. Pre rodičov to bolo obzvlášť bolestivé, pretože robili všetko, čo im lekári odporúčali, no odpovede neprichádzali,“ dodala sestra.

Lekári rodine vysvetlili, že ide o mimoriadne zriedkavý stav, ktorý nemá ani oficiálny názov. Momentálne je vedený ako lymfatický nádor. Abnormálne rástli nielen mäkké tkanivá, ale aj cievy, tukové vrstvy a dokonca kosť. „Jej tepny, žily, tuk, hmota aj kosť – všetko rástlo neprirodzene rýchlym tempom,“ opísala stav Anastashia.

Jasmine dostala život ohrozujúcu infekciu

Začiatkom tohto roka sa situácia dramaticky zhoršila. Jasmine dostala život ohrozujúcu infekciu, ktorá bola odolná voči antibiotikám. Práve vtedy musela rodina urobiť najťažšie rozhodnutie – amputáciu. Počas 16,5-hodinovej operácie vážila samotná noha viac než 77 kilogramov. Po zákroku mala Jasmine približne 36 kilogramov.

Napriek obrovskému zásahu do života sú správy o jej zdravotnom stave povzbudivé. „Postupne sa vracia sama k sebe, no čaká ju veľká životná zmena,“ priznala jej sestra. Rodina medzičasom spustila verejnú zbierku, ktorá má pomôcť pokryť vysoké náklady na liečbu a zabezpečiť, aby rodičia mohli byť pri Jasmine nepretržite. „Každý príspevok umožní našim rodičom zostať pri nej počas jej najťažšej cesty,“ napísala sestra v odkaze pre darcov.

