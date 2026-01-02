DESIVÉ proroctvá Baby Vangy na rok 2026! Prichádza 3. svetová vojna, ale to nie je najhoršie: Mimozemská loď nad Zemou?

SOFIA - Bulharská mystička Baba Vanga, často označovaná za „Nostradama Balkánu“, má na rok 2026 sériu znepokojivých proroctiev. Hovorí o tretej svetovej vojne, globálnych konfliktoch, prírodných katastrofách, dramatickom vplyve umelej inteligencie aj o páde súčasných politických lídrov. Hoci jej predpovede nie sú overené, opäť vyvolávajú obavy a silné reakcie po celom svete.
Slepá bulharská mystička a liečiteľka Baba Vanga, známa tým, že údajne predpovedala černobyľskú katastrofu, má na nadchádzajúci rok niekoľko desivých proroctiev a rok 2026 zahalila do oparu nešťastia. Slávna „veštkyňa“ vraj videla meniace sa geopolitické mocenské pomery, klimatickú krízu a vzostup umelej inteligencie, ktoré v nasledujúcom roku narušia mier. WION uvádza, že hoci jej tvrdenia zostávajú neoverené, mnohí sa obávajú toho, čo nás podľa nej čaká.
Príchod mimozemšťanov na Zem
Baba Vanga si myslí, že k prvému kontaktu s mimozemskou inteligenciou dôjde v novembri 2026, píše na svojom portáli Mirror. Domnieva sa, že do zemskej atmosféry vstúpi veľká vesmírna loď. Zároveň naznačila, že by nás mohla kontaktovať aj neznáma civilizácia priamo tu na Zemi.
Žena, ktorá údajne predpovedala útoky z 11. septembra, vidí v roku 2026 chaos. Jednou z jej najznepokojujúcejších vízií je predpoveď tretej svetovej vojny. Správy tvrdia, že Baba Vanga predpovedala rozsiahly vojnový konflikt, ktorý sa začne v roku 2026 a zapoja sa do neho hlavné svetové mocnosti. Rozšíriť by sa mal naprieč kontinentmi a vyvolať obdobie politickej nestability a zvýšeného globálneho napätia.
Existujú správy, podľa ktorých Baba Vanga povedala, že Čína prevezme kontrolu nad Taiwanom a dôjde k priamej konfrontácii medzi Ruskom a USA. To môže súvisieť s ďalším proroctvom o treťom globálnom finančnom kolapse alebo aspoň o výraznom hospodárskom poklese v roku 2026. To by mohlo znamenať kolaps trhov, vysokú infláciu alebo zrútenie mien.
Umelá inteligencia
Podľa niektorých výkladov proroctiev Baby Vangy, začne umelá inteligencia v roku 2026 zásadne meniť ľudstvo. Myslí si, že práve v tomto roku AI navždy zmení priemysel aj každodenný život. Táto skutočnosť viedla niektorých k otázkam, ako si môžeme zachovať nezávislosť od takzvaného mysliaceho stroja, keď AI začne dominovať vo všetkých oblastiach nášho života.
Prírodné pohromy
Predpovede na rok 2026 zahŕňajú aj prírodné katastrofy. Hoci nie je známe, kde presne dôjde k tornádam, cunami či zemetraseniam, Baba Vanga vidí ničivú kombináciu zemetrasení a sopečných erupcií spolu s extrémnymi prejavmi počasia, ktoré by mohli zasiahnuť až osem percent celej Zeme.
Pád Putina
Baba Vanga tiež predpovedala nástup nového ruského lídra v roku 2026. Táto predpoveď vyvoláva otázky o tom, čo by sa stalo s Ukrajinou, ak by diktatúra Vladimíra Putina zlyhala. Táto mocná ruská postava, ktorá má zmeniť globálnu politiku, je často označovaná ako „majster“ alebo svetový líder. K moci má vystúpiť práve v roku 2026.