Obrovský šok v Srbsku: Minister vnútra skončil v nemocnici vo vážnom stave! Je na ventilácii

BELEHRAD - Srbského vicepremiéra, ministra vnútra a predsedu Srbskej socialistickej strany (SPS) Ivicu Dačiča hospitalizovali v stredu večer v Belehrade vo vážnom stave s ťažkým zápalom pľúc, informuje agentúra TANJUG.
Námestník riaditeľa klinického centra pre pľúcne ochorenia Spasoje Popevič vo štvrtok ráno uviedol, že Dačič je stále vo vážnom stave, v porovnaní so stredajším večerom je však stabilnejší. Minister je podľa neho naďalej na pľúcnej ventilácii a podstupuje intenzívnu liečbu. „Je stále vo vážnom stave. Boj pokračuje, je napojený na mechanickú pľúcnu ventiláciu a teraz sa nám podarilo jeho stav stabilizovať. Je však príliš skoro na akékoľvek predpovede,“ poznamenal Popevič. Srbský prezident Aleksandar Vučič a členovia srbskej vlády navštívili Dačiča ešte v stredu večer po hospitalizácii na klinike, dodáva TANJUG.
Domáce médiá informujú, že minister vnútra je v ohrození života a jeho stav komplikuje aj cukrovka a ďalšie zdravotné problémy. Dačič je vicepremiérom od roku 2022 a vo funkcii ministra vnútra od 2024. K socialistom sa pridal ešte v roku 1991, pričom v straníckom rebríčku sa už po roku vypracoval na hovorcu - v tom čase pod vedením bývalého juhoslovanského a neskôr srbského prezidenta Slobodana Miloševiča. Lídrom SPS sa Dačič stal v roku 2006.