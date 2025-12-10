TÁTO krvná skupina je vraj NAJNEBEZPEČNEJŠIA: Riziko zlyhania pečene je u vás najvyššie, odhalila nová štúdia!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Nová štúdia odhalila, že ľudia s druhou najbežnejšou krvnú skupinou A sú najviac ohrození rozvojom autoimunitnej choroby pečene. Odborníci varujú, že ochorenie môže viesť až k zlyhaniu orgánu a život ohrozujúcim komplikáciám.
Nová štúdia odhalila, že ľudia s krvnú skupinou A môžu byť vystavení vyššiemu riziku vzniku autoimunitného ochorenia pečene, ktoré môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie orgánu. Naopak, pacienti s krvnú skupinou B majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť vzniku primárnej biliárnej cholangitídy (PBC), typu pečeňového ochorenia, ktoré môže v konečnom dôsledku viesť k zlyhaniu pečene.
Je krvná skupina určená geneticky?
Ako informuje britský denník Daily Mail, krvná skupina je určená geneticky, podľa prítomnosti A, B alebo H antigénov na červených krvinkách. Ľudia sa delia na štyri typy: A, B, AB a O, pričom každá skupina má ešte pozitívnu a negatívnu podskupinu. Analýza viac ako 1 200 pacientov, z ktorých 114 malo diagnostikované autoimunitné ochorenie pečene, ukázala, že najčastejšou krvnú skupinou medzi pacientmi s chronickými ochoreniami pečene bola A, nasledovaná skupinami O, B a AB.
Chronické ochorenia pečene zahŕňajú autoimunitnú hepatitídu, pri ktorej imunitný systém útočí na pečeň a poškodzuje ju. Pečeň môže byť nakoniec tak poškodená, že prestane správne fungovať. Primárna biliárna cholangitída (PBC) je ďalší typ ochorenia, pri ktorom imunitný systém mylne napáda žlčovody, čo vedie k nahromadeniu žlče, jazvám, cirhóze a nakoniec až k zlyhaniu pečene.
Sú niektoré krvné skupiny výhodnejšie?
Ochorenie často nespôsobuje žiadne symptómy, ale niektorí pacienti pociťujú bolesti kostí a kĺbov, svrbenie kože, suché oči a ústa či bolesť brucha v oblasti pečene. Iní sú odhalené až pri bežnom krvnom teste z iného dôvodu. „Dá sa povedať, že ľudia s krvnú skupinou A majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku PBC než tí s krvnú skupinou AB a O,“ uviedol Dr. Yi Hong, odborník na transfúznu medicínu z nemocnice Xi’an Gaoxin a vedúci štúdie.
Vedci porovnali krvnú skupinu 114 pacientov s autoimunitným ochorením pečene s 1 167 zdravými ľuďmi. Z 114 pacientov malo 44 autoimunitnú hepatitídu a 70 PBC. Najčastejšia krvnú skupina u oboch ochorení bola A, nasledovaná O, B a AB. U pacientov s PBC bol významný rozdiel v zastúpení krvných skupín oproti zdravým kontrolám, zatiaľ čo pri autoimunitnej hepatitíde rozdiely nezaznamenali. Ľudia s krvnú skupinou B mali nižšie riziko vzniku PBC, zatiaľ čo pacienti s A vyššie. Odborníci vysvetľujú, že ľudia s A môžu „nosiť“ viac rizikových antigénov pre autoimunitnú chorobu pečene v dôsledku genetickej predispozície.
Ženy sú náchylnejšie na niektoré ochorenia než muži
Štúdia tiež potvrdila, že ženy sú náchylnejšie na tieto ochorenia než muži, pričom riziko stúpa s vekom. Vedci odporúčajú zaradiť test krvných skupín do klinickej praxe, aby bolo možné identifikovať pacientov s vyšším rizikom, najmä PBC. Mnoho ľudí spája ochorenia pečene s alkoholom a obezitou, no u autoimunitných ochorení vzniká problém, keď imunitný systém napáda vlastný orgán, čo vedie k nezvratnému poškodeniu, cirhóze a nakoniec zlyhaniu pečene.
Včasná diagnóza je kľúčová – už tretina pacientov má pri odhalení výraznú cirhózu. Prvým príznakom býva často únava, a pacienti preto často nevyhľadávajú lekársku pomoc. Liečba zahŕňa imunosupresíva a protizápalové steroidy, ktoré je potrebné užívať celý život a ktoré môžu mať nežiadúce účinky. V niektorých prípadoch môže liek zhoršiť cirhózu pečene.
Odborníci varujú
V pokročilých štádiách je jedinou možnosťou transplantácia, ktorá ochorenie lieči, no počet pacientov potrebuje viac ako dvojnásobok dostupných orgánov. Odborníci varujú, že obe hlavné formy autoimunitných ochorení pečene, PBC aj autoimunitná hepatitída, sú na vzostupe. Presná príčina nie je známa, hoci ako spúšťače sa uvádzajú vírusové infekcie či environmentálne toxíny.