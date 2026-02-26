Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Z úspešného moderátora žienka domáca?

BRATISLAVA - Matej Sajfa Cifra je neoddeliteľnou súčasťou kapitánskeho tímu v obľúbenej šou Milujem Slovensko. Paradoxne však už nejaký čas žije rozlietaný medzi dvoma krajinami. Čo by ho prinútilo definitívne zbaliť kufre a odísť zo Slovenska?
Život na preskáčku nie je pre každého, no Sajfa v tom našiel nečakané pozitíva. Hoci trávi veľa času v srdci Európskej únie, jeho vzťah k rodnej hrude to paradoxne posilnilo. „Mám pocit, že Slovensko mám rád trošku viac, lebo som za posledný rok získal drobný odstup. Vždy som túto krajinu miloval a nemám v pláne sa dlhodobo stratiť,“ priznal moderátor pre Topky.sk.
Hoci si život v zahraničí užíva, nad trvalým vysťahovaním nateraz neuvažuje. Má však jednu jasnú hranicu, cez ktorú nejde vlak. „Neviem, čo by sa muselo diať. Nikdy nehovor nikdy, môžu sa začať diať veci... Keby boli Rusi v Košiciach, to by bol možno dealbreaker,“ povedal otvorene na margo geopolitickej situácie.
Zatiaľ čo na Slovensku je Sajfa v plnom pracovnom nasadení a výlety domov berie doslova ako "služobku", v Bruseli na seba prebral úplne inú rolu. Keďže je Veronika vyťažená v Európskom parlamente, z prostorekého moderátora sa stal domáci logista a kuchár. „Ja som primárny logistický dôstojník. Začal som oveľa viac variť, síce na elementárnej úrovni, ale robí mi to strašnú radosť. Je to pre mňa relax,“ prezradil Sajfa, ktorý má okrem varenia na starosti aj rozvoz detí. „Ráno sadnem na bicykel a distribuujem deti do školy a škôlky, na obed po ne, potom krúžky... Je to veľmi príjemná zmena, ja tam v zásade oddychujem.“
Mnohí rodičia by sa obávali, ako takéto pendlovanie zvládnu malé deti, no u Cifrovcov to vraj ide ako po masle. „Nepizukajú, sú šťastné, že majú čo jesť a strechu nad hlavou. Vážia si základné veci,“ pochvaľuje si otec Sary a Šimona. Otázkou je, ako dlho plánujú viesť takýto euro-život a či sa toto náročné obdobie nepodpísalo na ich manželstve. Isté je len to, že Sajfa prijal ponuku byť kapitánom jedného z tímu v relácii Milujem Slovensko. Štart vynovej série sledujte v piatok o 20.30 na JOJ-ke.
