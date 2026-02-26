SaS tvrdí, že ich trestné oznámenie k záchrankám prijali na ďalšie konanie

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS tvrdí, že polícia prijala ich trestné oznámenie k tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na ďalšie konanie. Informoval o tom poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„V stredu (25. 2.) som bol oficiálne informovaný (...), že toto trestné oznámenie bolo odstúpené na protikorupčnú jednotku Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, expozitúra Západ, inými slovami - bolo prijaté na ďalšie konanie, nebolo odložené, polícia sa ním zaoberá. Považujem to za dôležitý moment vo vývoji tohto prípadu,“ vyhlásil.
Szalay podal trestné oznámenie v tejto veci 14. januára pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia úradného rozhodnutia.
Na štvrtkovej tlačovej konferencii opätovne kritizoval rozhodnutia a kroky ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v súvislosti s tendrom. „Tým, že sa takýmto prípadom zaoberá špecializovaná zložka polície, tak sa zdá, že otázky okolo záchrankového tendra nezmizli a že tento prípad môže mať, ja si myslím, že bude mať, aj trestnoprávnu rovinu,“ podotkol. Šéfa rezortu vyzval Szalay na plnú súčinnosť s vyšetrovateľmi. Apeloval naňho tiež, aby zverejnil právnu analýzu, o ktorú sa opieral pri zrušení tendra.
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi a podal protesty prokurátora. Rezort im nevyhovel, preto Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb. Ministerstvo trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde.