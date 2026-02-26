Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

AKTUÁLNE V Nových Zámkoch sa zrazil vlak s kamiónom: Jeden mŕtvy a viacero zranených! Na mieste sú všetky zložky

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

NOVÉ ZÁMKY - Záchranné zložky momentálne zasahujú pri udalosti, ktorá sa stala na železničnom priecestí v Nových Zámkoch.

"Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke s nákladným vozidlom. Následkom nárazu vypukol požiar kamiónu aj vlaku," uviedla polícia. Vodič kamiónu zostal zakliesnený v kabíne. Aj napriek snahe záchranných zložiek sa mužovi nepodarilo zachrániť život.

AKTUÁLNE V Nových Zámkoch
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Podľa prvotných informácií sa vo vlaku nachádzalo 17 osôb, z ktorých 6 utrpelo zranenia a boli prevezené na ošetrenie do nemocnice. "Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní," dodali. 

AKTUÁLNE V Nových Zámkoch
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Záchranári neskôr uvieldi, že zranených je viac. "Operátori tiesňovej linky 155 aktuálne koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb ku ktorej prišlo na železničnom priecestí v smere na Bánov v okrese Nové Zámky. Na miesto nehody kamióna a malého motorového vlaku sme vyslali 7 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a záchranársky vrtuľník. Jedna osoba žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Zranených je viac než 10 osôb, zásah stále prebieha.

 
 

 

Viac o téme: VlakKamiónúmrtieZrážkaNové Zámky
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Z úspešného moderátora žienka domáca?
Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Z úspešného moderátora žienka domáca?
Prominenti
Výstava Goran Ćetković: Poetika výkriku
Výstava Goran Ćetković: Poetika výkriku
Správy
Lyžovačka v Mýte pod Ďumbierom počas školských prázdnin stredoslovenského kraja
Lyžovačka v Mýte pod Ďumbierom počas školských prázdnin stredoslovenského kraja
Správy

Domáce správy

Plán obnovy prinesie na
Plán obnovy prinesie na Spiš modernejšiu nemocnicu a lepšie služby pre ľudí
Domáce
Tomáš Szalay
SaS tvrdí, že ich trestné oznámenie k záchrankám prijali na ďalšie konanie
Domáce
Ilustračné foto
Prepadnutie pred rodinným domom: Senior skončil na zemi, páchatelia ušli s peňaženkou
Domáce
Súdna rada SR sa ostro ohradila voči obvineniam sudcov z politickej motivácie
Súdna rada SR sa ostro ohradila voči obvineniam sudcov z politickej motivácie
Regióny

Zahraničné

Viktor Orbán
Maďarsko chce, aby EÚ vyslala k ropovodu na Ukrajine misiu aj za účasti Slovenska
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Najväčšia americká lietadlová loď
Najväčšia lietadlová loď na svete opustila Krétu, zamierila k Izraelu
Zahraničné
Ivica Dačič
Obrovský šok v Srbsku: Minister vnútra skončil v nemocnici vo vážnom stave! Je na ventilácii
Zahraničné
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Irán nechce mať jadrové zbrane: Zakazuje to Chameneího fatva, tvrdí Masúd Pezeškiján
Zahraničné

Prominenti

FOTO Matej Sajfa Cifra
Sajfa o MANŽELSTVE medzi Bratislavou a Bruselom: Z úspešného moderátora žienka domáca?
Domáci prominenti
Silikóny budú lietať: Známe
Silikóny budú lietať: Známe krásky sa POBIJÚ, mali spolu problém a... Tak toto je úplný BIZÁR!
Domáci prominenti
Loni Willison a Jeremy
Z bývalej modelky (42) je BEZDOMOVKYŇA: Z roka na rok vyzerá HORŠIE... Pomoc odmieta!
Zahraniční prominenti
Demi Moore
NOVÝ partner? Demi Moore nafotili so ZÁHADNÝM mužom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Svetový unikát v Chorvátsku:
Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes
dromedar.sk
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb:
Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb: Väčšina ľudí si šnúrky viaže NEEFEKTÍVNE! Skúste TENTO trik a ušetríte čas aj nervy
Zaujímavosti
Zabudnite na DRAHÉ doplnky:
Zabudnite na DRAHÉ doplnky: Vedci zistili, že TENTO obyčajný nápoj po cvičení zachraňuje seniorom kosti!
Zaujímavosti
Satelity NASA prenikli pod
Satelity NASA prenikli pod zemský povrch: Našli stratený raj z Biblie? TOTO sú rieky, ktoré obtekali Rajskú záhradu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!

Šport

Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Tipsport liga
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Hokej na ZOH 2026
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Formula 1
ŠK Slovan Bratislava hlási ďalší odchod: Kmotrík vysvetlil dôvod, smeruje do tohto klubu
ŠK Slovan Bratislava hlási ďalší odchod: Kmotrík vysvetlil dôvod, smeruje do tohto klubu
Niké liga

Auto-moto

Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Rady a tipy

Technológie

Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Galaxy S26 Ultra má ďalšiu brutálnu AI funkciu, akú si v telefóne ešte nevidel. Pri natáčaní ním môžeš krútiť, no video zostane dokonale vyrovnané
Samsung
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Android
Trump varuje: Irán vyvíja rakety, ktoré môžu zasiahnuť Európu aj USA
Trump varuje: Irán vyvíja rakety, ktoré môžu zasiahnuť Európu aj USA
Výzbroj a zbrane
Samsung radou Galaxy S26 odštartoval novú éru AI telefónov. Toto všetko po novom dokážu
Samsung radou Galaxy S26 odštartoval novú éru AI telefónov. Toto všetko po novom dokážu
Samsung

Bývanie

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?

Pre kutilov

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nové páry, ktoré zažili svoj debut v tomto roku: S kým randí Dakota Johnson, či Emily Ratajkowski a ďalší?
Zahraničné celebrity
Nové páry, ktoré zažili svoj debut v tomto roku: S kým randí Dakota Johnson, či Emily Ratajkowski a ďalší?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE V Nových Zámkoch
Domáce
AKTUÁLNE V Nových Zámkoch sa zrazil vlak s kamiónom: Jeden mŕtvy a viacero zranených! Na mieste sú všetky zložky
Socha Jana III. Sobieského
Zahraničné
Poľský kráľ zachránil Európu pred moslimami: Jeho socha vo Viedni spustila hystériu! Urážka islamu, chcú ju zakázať
PRÁVE TERAZ Policajné orgány
Domáce
PRÁVE TERAZ Policajné orgány našli telo mŕtveho muža pri koľajisku v Bratislave!
Najnovší PRIESKUM prináša ŠOK!
Domáce
Najnovší PRIESKUM prináša ŠOK! Výrazný prepad PS, bez TEJTO strany by bola väčšina nemožná! Teší sa aj Huliak

Ďalšie zo Zoznamu