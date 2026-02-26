AKTUÁLNE V Nových Zámkoch sa zrazil vlak s kamiónom: Jeden mŕtvy a viacero zranených! Na mieste sú všetky zložky

NOVÉ ZÁMKY - Záchranné zložky momentálne zasahujú pri udalosti, ktorá sa stala na železničnom priecestí v Nových Zámkoch.
"Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke s nákladným vozidlom. Následkom nárazu vypukol požiar kamiónu aj vlaku," uviedla polícia. Vodič kamiónu zostal zakliesnený v kabíne. Aj napriek snahe záchranných zložiek sa mužovi nepodarilo zachrániť život.
Podľa prvotných informácií sa vo vlaku nachádzalo 17 osôb, z ktorých 6 utrpelo zranenia a boli prevezené na ošetrenie do nemocnice. "Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní," dodali.
Záchranári neskôr uvieldi, že zranených je viac. "Operátori tiesňovej linky 155 aktuálne koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb ku ktorej prišlo na železničnom priecestí v smere na Bánov v okrese Nové Zámky. Na miesto nehody kamióna a malého motorového vlaku sme vyslali 7 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a záchranársky vrtuľník. Jedna osoba žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Zranených je viac než 10 osôb, zásah stále prebieha.