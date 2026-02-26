Stačí jeden BLESKOVÝ pohyb: Väčšina ľudí si šnúrky viaže NEEFEKTÍVNE! Skúste TENTO trik a ušetríte čas aj nervy

LONDÝN - Zabudnite na „zajačie ušká“ a aj klasické viazanie šnúrok známe ako „okolo stromčeku“. Odborníci na uzly tvrdia, že väčšina ľudí si šnúrky viaže neefektívne. Existuje však technika, ktorá trvá menej ako sekundu a navyše vydrží udržať uzol oveľa dlhšie.
Expert na uzly Ian Fieggen, známy aj ako Profesor Šnúrka hovorí, že existujú oveľa efektívnejšie spôsoby viazania šnúrok ako bežné metódy „okolo stromu“ alebo „zajačie ušká“. Od jednoduchých a pevných možností, ako je Reef Knot (plochý uzol), až po zložité varianty, ako Turquoise Turtle Shoelace Knot (Tyrkysový korytnačí uzol), existuje až 25 rôznych uzlov pre takmer každú predstaviteľnú situáciu. A dokonca je tu aj spôsob, ktorý trvá menej ako sekundu.
Takzvaný „Ian Knot“ vyzerá ako obyčajná mašľa, no používa zdokonalenú techniku, vďaka ktorej vytvoríte pevný uzol takmer okamžite. Fieggen pre Daily Mail uviedol: „Hlavnou prednosťou je rýchlosť. Je takmer magicky rýchly. Technika si vyžaduje menej pohybov a vykonávajú sa oboma rukami súčasne.“ Takže ak ste doteraz plytvali drahocenným časom s metódou „okolo stromu“, naučte sa postup, ako uviazať Ian Knot a ušetriť pár sekúnd vo svojej rannej rutine.
Rýchlejšie to už nejde!
Ian Knot vznikol počas Fieggenovej snahy navrhnúť dokonale symetrický uzol, ktorý by šnúrky opotrebúval rovnomerne. Ako príjemný vedľajší efekt sa ukázalo, že s trochou tréningu ide o nezvyčajne rýchly spôsob viazania. „Je to v podstate obyčajná mašľa na topánkach. Avšak technika, ktorou sa viaže, mu dáva niekoľko špeciálnych vlastností,“ vysvetľuje. „Technika si vyžaduje menej pohybov a vykonávajú sa oboma rukami súčasne.“
Postup je nasledovný:
- Začnite tak ako zvyčajne – urobte jednoduchý uzol zľava doprava.
- Potom vytvorte z oboch koncov slučky a otočte ich proti smeru hodinových ručičiek tak, aby voľný koniec naľavo bol vpredu a voľný koniec napravo vzadu.
- Slučky prekrížte, každú pretiahnite cez druhú a jednoducho potiahnite, aby sa uzol utiahol.
Podľa Fieggena pomáha symetrická konštrukcia k tomu, aby uzol vydržal zaviazaný dlhšie a výskum naznačuje, že má pravdu. Odborník na fyziku uzlov Alexander Klotz z California State University povedal: „Najväčším problémom je, keď si človek omylom uviaže takzvaný granny knot (nesprávny alebo babský uzol.)" Vyzerá veľmi podobne ako bežná mašľa, ale nedá sa správne dotiahnuť tak, aby ležal rovno naprieč cez topánku. Tým sa znižuje trenie medzi šnúrkami v uzle, čo spôsobuje, že sa ľahšie rozviaže. Štúdia z roku 2017 zistila, že takzvaný granny knot zlyhá počas simulovanej chôdze rýchlejšie a častejšie. Keďže je Ian Knot viazaný dokonale symetrickou technikou, tomuto problému sa vyhnete a šnúrky budú držať spoľahlivo.
Ktorý je najpevnejší?
A ako by ste mali postupovať ak chcete najpevnejší uzol bez ohľadu na rýchlosť viazania? Klotz hovorí: „V konečnom dôsledku ide o to, či napätie zvýši trenie medzi šnúrkami.“ Dobrý uzol musí mať konštrukciu, ktorá zvyšuje odpor v jeho strede. Čím viac ťaháte za konce, tým pevnejší by mal byť. Nedávne výskumy fyziky však ukázali, že dokonalý uzol potrebuje ešte jeden faktor. Šnúrky sa totiž rozväzujú preto, že uzol je mierne otrasený pri každom dopade nohy na zem, čo postupne prekonáva trenie medzi jednotlivými časťami šnúrky. Zároveň sa pri každom kroku slučky pohybujú dopredu a dozadu. „Tento pohyb má značnú zotrvačnosť a práve tá vytiahne slučky z uzla, ak sa trenie otrasmi znížilo.“
Preto sa uzly najprv uvoľňujú pomaly a potom sa zrazu rozviažu naraz. „Myslím si, že je dôležité viazať uzly tak, aby sa slučky príliš nehýbali,“ odporúča Klotz. „Uzly, pri ktorých je viac šnúrky súčasťou jadra uzla a menej v slučkách, by mali tomuto mechanizmu zlyhania zabrániť.“ Podľa jeho slov sú preto najlepšou voľbou dva z Fieggenových vynálezov: Double Ian Knot a Mega Ian Knot. Double Ian Knot je rovnaký ako jeho základná verzia, len celý proces zopakujete ešte raz so zostávajúcimi slučkami. Mega Ian Knot používa rovnakú techniku, ale začína tým, že z každého konca vytvoríte dvojitú slučku. V oboch prípadoch sa viac šnúrky dostane do samotného uzla a menej do slučiek, čím sa znižuje zotrvačnosť pri pohybe a vydrží dlhšie.
Výsledky sú podobné ako pri uzloch, ktoré turisti používajú desaťročia, ako napríklad Tibetan Trekking Knot, ale so symetrickou konštrukciou, ktorá znižuje opotrebovanie. Fieggen na záver hovorí: „Som ako väčšina bežných ľudí. Nikdy som nemal koníček ani povolanie, ktoré by si vyžadovalo majstrovstvo vo viazaní uzlov. Ale viažem si šnúrky. A to robí takmer každý. Fascinuje ma, že aj iní bežní ľudia, s podobným nedostatkom znalostí o uzloch, prišli s rôznymi riešeniami tohto odvekého problému rozväzujúcich sa šnúrok.“