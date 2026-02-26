Maďarsko chce, aby EÚ vyslala k ropovodu na Ukrajine misiu aj za účasti Slovenska

BUDAPEŠŤ/BRUSEL - Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Európsku úniu, aby vyslala misiu na Ukrajinu za účasti odborníkov z Maďarska a Slovenska, ktorá by overila stav ropovodu Držba. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s tým, že mala k dispozícii list, ktorý Orbán adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarsko a Slovensko tvrdia, že Družba je podľa ich informácií už funkčná, ale že Ukrajina dodávky cez ropovod zámerne blokuje. Kyjev to odmieta s tým, že opravy pokračujú a napriek protestom a žiadostiam ich nie je možné urýchliť. Európska komisia v stredu vyhlásila, že Slovensko a Maďarsko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok cez ropovod Družba, lebo majú alternatívnu trasu v podobe Jadranského ropovodu cez Chorvátsko.
Maďarsko po pondelňajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci blokuje 20. balík protiruských sankcií a nepodporuje ani pôžičku pre Ukrajinu, kým Kyjev neobnoví tranzit ropy cez Družbu. Orbán v liste Costovi uviedol, že si je vedomý politických dôsledkov odloženia pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027. „Moja iniciatíva má tiež za cieľ urýchliť vyriešenie tejto otázky,“ napísal.