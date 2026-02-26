Šokujúca spoveď Billa Gatesa po uniknutých fotkách z Epsteinových spisov: Manželku podvádzal s mladými Ruskami

WASHINGTON - Miliardár Bill Gates priznal, že mal mimomanželské aféry s dvoma Ruskami, ale poprel, že by sa podieľal na trestných činoch odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Gates to povedal na utorkovom stretnutí so zamestnancami svojej nadácie Gates Foundation, kde sa ospravedlnil za svoje väzby na Epsteina, ktoré označil za obrovskú chybu. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ).
Sedemdesiatročný Gates, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft, je medzi prominentnými menami, ktorá sa objavila v spisoch o Epsteinovi zverejnených ministerstvom spravodlivosti. V jednom z neodoslaných e-mailov Epstein napísal, že Gates mal mimomanželské aféry. O svojom vzťahu s Gatesom uviedol, že siahal od "pomáhania Billovi získať lieky, aby sa vysporiadal s následkami sexu s ruskými dievčatami, až po umožňovanie jeho zakázaných pomerov s vydatými ženami".
WSJ už skôr informoval, že Epstein zrejme proti Gatesovi jeho pomer s ruskou hráčkou bridže použil ako prostriedok vydierania. Epstein v ďalšom e-maile, ktorý poslal sám sebe, napísal, že Gates ho požiadal, aby vymazal e-maily spomínajúce sexuálne prenosnú chorobu. Gates podľa e-mailu rovnako Epsteina požiadal o antibiotiká, ktoré by mohol tajne podať svojej vtedajšej žene Melinde Gatesovej.
Aféry mal s dvoma ženami z Ruska
Gates priznal, že mal aféry s dvoma ženami z Ruska, o ktorých sa Epstein dozvedel, ale že nemal čo do činenia s Epsteinovými obeťami. "Nerobil som nič nezákonné. Nevidel som nič nezákonné," povedal Gates podľa WSJ, ktorý sa odvoláva na záznam utorkového stretnutia.
Snímky, ktoré sa objavili v spisoch a ktoré Gatesa zachytávajú po boku žien, ktorých tváre boli začiernené, podľa neho zachytávajú Epsteinove asistentky a finančník o ne požiadal po stretnutiach oboch mužov. "Aby som sa vyjadril jasne, nikdy som nestrávil žiadny čas s jeho obeťami, s ženami okolo neho," povedal Gates.
S Epsteinom sa začal stretávať v roku 2011
Miliardár uviedol, že sa s Epsteinom začal stretávať v roku 2011, teda niekoľko rokov po tom, ako sa finančník v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu. Gates povedal, že si bol vedomý nejakej "18-mesačnej záležitosti", ktorá obmedzovala Epsteinove cestovanie, ale že jeho minulosť nepreveroval.
Epstein bol v rámci kontroverznej dohody s obžalobou v roku 2008 odsúdený na 18 mesiacov väzenia za zneužívanie maloletých dievčat, avšak väznicu mohol opúšťať až na 12 hodín denne, aby mohol pracovať. Jeho trest bol nakoniec znížený na 13 mesiacov.
Gates sa s Epsteinom stretával aj po tom, čo jeho manželka Melinda ohľadom finančníka v roku 2013 vyjadrila znepokojenie. S Epsteinom sa stretával ešte v roku 2014, cestoval jeho súkromným lietadlom a strávil s ním čas v Nemecku, Francúzsku, New Yorku a Washingtone. Gates povedal, že nikdy nenavštívil Epsteinov ostrov. V roku 2019 bol Epstein nájdený mŕtvy vo väzenskej cele, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania.