ZASPÍTE do dvoch minút! ARMÁDNA metóda zaručuje spánok aj v najväčšom strese: Ako sa ju naučiť?

VEĽKÁ BRITÁNIA - Ak máte problém zaspať, zabudnite na počítanie ovečiek a nekonečné prehadzovanie sa v posteli. Technika zaspávania využívaná vojakmi a stíhacími pilotmi má podľa odborníkov pomôcť navodiť spánok už do dvoch minút. Jednoduchý postup založený na uvoľnení tela a mysle si postupne získava popularitu aj medzi bežnými ľuďmi, ktorí bojujú s nespavosťou.
Zaspávanie často nebýva jednoduché, najmä keď sa začnete stresovať tým, ako málo času máte na odpočinok. Pokiaľ ste úplne bez stresu a starostí (čo je vzhľadom na aktuálny stav sveta málo nepravdepodobné), takmer určite ste aspoň jednu noc v živote prebdeli prehadzovaním sa z boku na bok. Lekári odporúčajú spať sedem až deväť hodín denne, čo je pre naše zdravie ideálne. Niet sa čo čudovať, že sa cítime podráždene alebo vyčerpane, ak si dlhodobo nedoprajeme dostatočný spánok.
Metóda schvalená armádou
Našťastie existujú nápomocné techniky, píše portál LadBible. A keď počítanie ovečiek nevedie k hlbokému spánku, riešením môže byť metóda schválená armádou, ktorú využívajú stíhací piloti. Tí musia byť dokonale oddýchnutí, aby ich reflexy neboli oslabené. Používajú ju aj vojaci v aktívnych vojnových zónach a na bojiskách, aby získali aspoň pár cenných minút spánku. Znamená to, že je naozaj účinná. Fitness tréner Justin Agustin tvrdí, že konkrétna poloha a postup dokážu pomôcť ľuďom zaspať už do dvoch minút a údajne fungujú u 96 percent populácie. Ak ste zúfalý z nedostatku spánku, rozhodne stojí za vyskúšanie. Začať musíte tým, že si pohodlne ľahnete na posteľ.
Technika bola po prvý raz sprístupnená verejnosti v roku 1981 v knihe Relax and Win: Championship Performance. Napísal ju americký tréner atletiky, Lloyd Bud Winter, ktorý odporúča začať uvoľnením pokožky hlavy a následne pokračovať k spánkom a čelu. Potom sa uistite, že sú úplne uvoľnené vaše ruky a nohy, a predstavujte si, ako sa teplo šíri z hlavy až do končekov prstov. Už len pri tej predstave by človek najradšej zaspal. Hlboké nádychy môžu pocit uvoľnenia ešte prehĺbiť a následne by ste mali zo svojej mysle vytesniť všetko, čo vám spôsobuje stres, či už ide o prácu, vzťahy...
Zvládnutie tejto metódy môže trvať dlhšie
Ak si dokážete predstaviť pokojné a tiché prostredie, napríklad plavbu na kanoe po priezračnom jazere alebo oddych v pohodlnej hojdacej sieti pri pláži, v tomto bode vás už od spánku delia len sekundy. Keď však máte príliš aktívnu myseľ, môžete si počas desiatich sekúnd opakovať vetu „nemysli na nič“, čo by vám malo pomôcť myseľ vyčistiť. Hoci by ste si mohli priať okamžité riešenie, tréner upozorňuje, že zvládnutie tejto metódy môže trvať až šesť mesiacov. Ak teda chcete natrvalo zlepšiť svoje spánkové návyky, možno by ste mali začať trénovať už dnes večer. V prípade, že ani to nepomôže, bude zrejme potrebné urobiť aj ďalšie zmeny v životnom štýle. Viacerí abstinenti napríklad uvádzajú, že kvalitnejší spánok patrí medzi najvýraznejšie benefity po tom, ako sa vzdali alkoholu.