Prečo vám ráno SMRDÍ z úst, aj keď si večer čistíte zuby? TOTO je skutočný vinník: Riešenie je prekvapivo jednoduché

USA - Zobudíme sa, otvoríme oči… a prvé, čo ucítime, je nepríjemná pachuť v ústach? Nie sme v tom sami. Aj keď si večer poctivo umyjeme zuby a celú noc nič nejeme, ranný „drak z úst“ si vždy nájde spôsob, ako nám znepríjemniť deň. Zubná lekárka vysvetľuje, čo sa s našimi ústami v noci deje, a ako sa zobúdzať sviežejšie.

Ako počas noci spíme, naše telo sa prepína do úsporného režimu, a to sa netýka len mozgu či svalov, ale aj slín. Produkcia slín prudko klesá, a ak navyše spíme s otvorenými ústami alebo dýchame cez ústa, sucho v ústach je takmer zaručené. A keďže sliny sú prirodzeným „čističom“ ústnej dutiny, baktérie majú ideálne podmienky množiť sa a produkovať pachy, ktoré cítime hneď po prebudení. Ako informuje portál Metro, práve tieto baktérie sa najviac zhromažďujú na jazyku — odtiaľ pochádza nepríjemný zápach aj horkastá pachuť.

Problém môže byť v nose a dutinách

Ak ráno v ústach cítime slanú alebo až kovovú chuť, problém môže byť v nose a dutinách. Podľa odborníkov môže ísť o infekciu, alergiu či post-nazálny drip — keď hlieny počas spánku stekajú do hrdla a prenášajú so sebou baktérie aj stopové množstvá krvi, čo sa prejaví práve nepríjemnou chuťou.

Do hry môže vstúpiť aj tichý reflux. Ide o stav, keď sa kyseliny zo žalúdka dostávajú až do hrdla a úst, no bez typického pálenia záhy. Ráno potom cítime kyslú alebo kovovú pachuť, hoci o žiadnych tráviacich problémoch cez deň netušíme.

Dá sa tomu nejako zabrániť?

Prekvapivo, aj kvalita spánku ovplyvňuje to, ako nám ráno chutí v ústach. Ak sa budíme neoddýchnutí, lapáme po dychu, chrápeme alebo trpíme spánkovým apnoe, môže to narušiť aj správne vnímanie chutí. Ľudia so spánkovým apnoe podľa odborníkov dokonca strácajú citlivosť na základné chute — sladké, slané či kyslé.

Čo s tým? Špecialisti odporúčajú sériu jednoduchých krokov, ktoré môžu výrazne pomôcť. Piť viac vody, a to najmä pred spaním. Pred večerným umývaním zubov si môžeme dať žuvačku bez cukru, podporí tvorbu slín. Do rutiny sa oplatí zaradiť aj čistenie jazyka škrabkou a nezabúdať na medzizubnú hygienu a ústnu vodu s neutrálnym pH. Výsledok? Menej baktérií, viac sviežosti a príjemnejšie ráno.

