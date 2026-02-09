Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Bizarný nočný zásah! Muž behal úplne NAHÝ po námestí: NEUVERÍTE, čo povedal polícii

TŘEBÍČ - Nahý muž behal minulý týždeň nadránom po Karlovom námestí v českom Třebíči. Policajti ho našli bez oblečenia v mrazivom počasí, so zranením hlavy a pod vplyvom amfetamínu. Tvrdil, že sa vyzliekol, pretože bol presvedčený, že má v oblečení hlodavce.

Českí policajti v Třebíči mali vo štvrtok (5. 2.) krátko po tretej hodine ráno plné ruky práce s nezvyčajným prípadom, píše Týdeník policie. Vodič im nahlásil, že po Karlovom námestí behá nahý muž. Hliadka okamžite vyrazila na miesto a zistila, že ide o 31‑ročného muža, ktorý sa v mrazivom počasí pohyboval úplne bez oblečenia. „Muž pôsobil dezorientovane a zmätene, navyše mal viditeľné zranenie v oblasti hlavy,“ uviedla hovorkyňa polície Jana Kroutilová.

Policajti mu poskytli prvotnú pomoc a privolali zdravotnícku záchrannú službu. Dýchová skúška bola negatívna, no test na návykové látky ukázal prítomnosť amfetamínu. „Test u neho preukázal prítomnosť amfetamínu,“ doplnila Kroutilová. Muž sa policajtom pokúsil vysvetliť svoje správanie bizarným spôsobom — tvrdil, že mal v oblečení potkany, a preto sa ho zbavil a začal utekať. Pri behu však spadol a zranil sa.

Zdravotníci muža previezli do nemocnice, pričom policajti im poskytli súčinnosť. Prípad polícia ďalej rieši a zisťuje všetky okolnosti jeho konania.

