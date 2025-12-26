Vianočná chladnička praská vo švíkoch a neviete, kde dávať ďalšie jedlo? TAJNÝ trik uvoľní miesto a ešte aj ušetrí peniaze!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Vianoce sú pre domácnosti náročnou skúškou organizácie. Odborníci teraz prezradili jednoduché, no účinné triky, vďaka ktorým potraviny vydržia dlhšie a chladnička zostane čistá a funkčná aj počas sviatočného náporu.
Prípravy na vianočné sviatky sú pre mnohých jedným z najkrajších období roka. Spolu s výzdobou a plánovaním sviatočného menu však prichádza aj menej príjemná realita – chladničky a mrazničky, ktoré sa pod váhou potravín doslova prehýbajú. Práve preplnený a neprehľadný priestor môže byť dôvodom, prečo sa jedlo kazí rýchlejšie, než by malo.
Podľa odborníkov pritom stačí niekoľko jednoduchých krokov, aby si chladnička poradila aj s vianočným náporom a potraviny zostali čerstvé čo najdlhšie. Základom je začať ešte pred sviatkami – ideálne vyprataním mrazničky, píše na portáli Daily Mail. Mnohí v nej počas roka hromadia zvyšky jedál, otvorené balenia či zabudnuté porcie. Ich spotrebovanie v predstihu nielen uvoľní miesto, ale môže ušetriť aj peniaze. Zároveň sa oplatí urobiť si prehľad o tom, čo doma už máte, aby ste zbytočne nenakupovali duplicitné potraviny.
Krásne dekorácie sú REÁLNA HROZBA! Jedna chyba a je po Vianociach: Najrizikovejšie sú TIETO ozdoby
Ďalším krokom je dôkladná kontrola chladničky. Staré, takmer prázdne poháre, omáčky po záruke či potraviny na hranici trvanlivosti by mali ísť preč. To, čo sa dá ešte zachrániť, môžete presunúť do mrazničky. Veľkú pomoc predstavuje aj správne využitie dverových políc, ktoré sú ideálne na fľaše, omáčky či džemy. Hlavné police tak ostanú voľnejšie pre väčšie položky, ako je mäso či hotové jedlá.
Dôkladné čistenie pred Vianocami
Pre lepší prehľad odborníci odporúčajú používať priehľadné organizéry a stolovateľné boxy. Vďaka nim presne vidíte, čo v chladničke máte, a minimalizujete riziko, že na niečo zabudnete. Užitočné sú aj absorpčné podložky proti vlhkosti, ktoré pomáhajú predchádzať zápachu a vzniku plesní – najmä v období, keď je chladnička preplnená.
TENTO populárny trik na upchatý odtok je úplne zbytočný: Inštalatér prezradil, čo NAOZAJ FUNGUJE!
Asi týždeň či dva pred Vianocami by nemalo chýbať ani dôkladné čistenie. Rozliate tekutiny, omrvinky či vlhkosť môžu spôsobiť nepríjemný zápach a urýchliť kazenie potravín. Stačí pritom obyčajný antibakteriálny čistiaci prostriedok a handrička. Dôležité je nechať chladničku po čistení dobre vyschnúť, až potom potraviny vrátiť späť.
Varovanie pred preplňovaním
Odborníci zároveň varujú pred preplňovaním. Aj keď sa podarí vytvoriť viac miesta, priveľa potravín uložených natlačených vedľa seba bráni správnej cirkulácii vzduchu. To vedie k nerovnomernej teplote a rýchlejšiemu kazeniu jedla. Senior produktový manažér spoločnosti Hotpoint UK Jamie Cooper pripomína, že ideálna teplota v chladničke by sa mala pohybovať medzi 0,5 až 5 °C. Zároveň upozorňuje, že rôzne časti chladničky majú rozdielnu teplotu – mliečne výrobky by mali byť uložené v strednej a hornej časti, nie vo dverách, kde dochádza k častým výkyvom teploty.
Máte na stromčeku TÚTO zvláštnu hrčku? POZOR, prichádza invázia! Vo vašej obývačke sa môžu vyliahnuť stovky tvorov
Ak si domácnosti dajú pozor na správne rozloženie potravín, pravidelné čistenie a rozumné nakupovanie, môžu si ušetriť nielen nervy, ale aj peniaze. A vianočné dobroty si vychutnať presne vtedy, keď majú, čerstvé a bez obáv, že skončia v koši.