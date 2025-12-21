Krásne dekorácie sú REÁLNA HROZBA! Jedna chyba a je po Vianociach: Najrizikovejšie sú TIETO ozdoby

LONDÝN – Vianoce sú symbolom pokoja, rodinnej pohody a tepla domova. Práve v tomto období však hasiči zaznamenávajú najviac požiarov v domácnostiach. Dôvod je jednoduchý – domy sú plné horľavých dekorácií, sviečok a elektrických svetiel.
Upozorňujú na to odborníci na osvetlenie zo spoločnosti LightingLegends.com, ktorí zverejnili zoznam najväčších rizík spojených s vianočnou výzdobou. „Zdobenie domu je krásnou tradíciou, no nesie so sebou aj vážne bezpečnostné riziká. Sviečky, svetelné reťaze či elektrické ohrievače môžu veľmi rýchlo viesť k požiaru,“ upozornil výkonný riaditeľ spoločnosti Jon Saeed.
Pozor najmä na toto
Medzi najnebezpečnejšie dekorácie patria lamety, papierové reťaze, kartónové ozdoby či sušené vence. Stačí malý kontakt s teplom alebo otvoreným ohňom a nešťastie je na svete. Odborníci odporúčajú držať tieto ozdoby ďalej od sviečok, krbov a svetielok alebo siahnuť po nehorľavých alternatívach.
Hoci sviečky dotvárajú sviatočnú atmosféru, patria k najčastejším príčinám požiarov. Mali by horieť len pod dohľadom a vždy musia byť zhasnuté pred spaním alebo odchodom z miestnosti. Riziko je ešte vyššie v domácnostiach s deťmi alebo domácimi zvieratami.
VIRÁLNY list Ježiškovi rozosmial Slovensko: Ponožky? Spodky? NIE! Malý hrdina posiela odkaz za všetkých otcov
Čo radia odborníci?
Poškodené alebo nekvalitné svetelné reťaze sa môžu prehriať a spôsobiť skrat. Odborníci radia vymeniť staré svetlá za kvalitnejšie a pred spaním ich vždy vypnúť zo zásuvky. Pomôcť môžu aj časovače alebo inteligentné zásuvky. Pri živých stromčekoch je kľúčové pravidelné polievanie. Suchý stromček je mimoriadne horľavý a oheň sa môže rozšíriť po miestnosti v priebehu niekoľkých sekúnd. Stromček by mal stáť mimo krbov, sviečok a iných zdrojov tepla.
Pri zdobení exteriéru domu je nevyhnutné používať výhradne svetlá určené do vonkajšieho prostredia. Tie musia mať dostatočnú ochranu proti vlhkosti. Podľa odborníkov by mali mať vonkajšie svetlá ochranný stupeň minimálne IP65, aby sa predišlo skratu či požiaru. Odborníci na záver apelujú na ľudí, aby bezpečnosť nepodceňovali. Stačí málo nepozornosti a sviatočná atmosféra sa môže zmeniť na nočnú moru.