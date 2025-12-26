SKRYTÁ hrozba v zime: Sušíte aj vy oblečenie na radiátore? OKAMŽITE prestaňte! Ničíte si domácnosť aj zdravie

LONDÝN - Sušenie bielizne na radiátoroch je v zime pre mnohých rýchlym riešením, no odborníci upozorňujú, že tento zvyk môže mať nepríjemné následky. Zvýšená vlhkosť, riziko plesní, vyššie účty za energie a aj zdravotné problémy sú len niektoré z dôvodov, prečo by sme mali zvoliť bezpečnejšie spôsoby sušenia oblečenia v interiéri.
Keď vonku klesne teplota, sušenie oblečenia sa môže zmeniť na nočnú moru. To, čo sa v letných mesiacoch usuší za niekoľko hodín, môže v zime trvať aj niekoľko dní. Možno vás preto láka najrýchlejšie riešenie a ukladáte vlhké oblečenie na teplý radiátor. Odborníci však majú na tento „trik“ iný názor.
Podľa spoločnosti Plumbworld, vytvára takéto sušenie skryté problémy pre váš domov, vykurovací systém a zdravie. „Má to skryté nevýhody, od zvýšenej vlhkosti až po zníženú účinnosť vykurovania, robia z neho zvyk, ktorý sa oplatí obmedziť,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti pre Daily Mail. „Pomocou niekoľkých jednoduchých zmien môžu majitelia domov chrániť svoj majetok, zdravie a aj vykurovací systém.“ Ako sa z oblečenia odparuje vlhkosť, zvyšuje sa vnútorná vlhkosť vzduchu, podporuje sa kondenzácia a rastie riziko vzniku plesní a to najmä v malých alebo zle vetraných miestnostiach.
Vaše okná a steny sú v ohrození
„Mokré oblečenie uvoľňuje vodu do vzduchu, ktorá sa môže usadzovať na oknách, stenách a stropoch. Časom sa vytvoria vlhké škvrny, olupuje sa farba a poškodzuje omietka,“ uvádza Plumbworld. Môžu sa objaviť zatuchnuté pachy, ktoré pretrvávajú, a vyššia vlhkosť vytvára ideálne prostredie pre tvorbu plesní, najmä v chladnejších kútoch domácnosti.
„Zvýšená vlhkosť dráždi alergie a ľudia s astmou alebo inými respiračnými ochoreniami môžu jej účinky pocítiť rýchlejšie. Najviac ohrozené sú deti, starší ľudia a osoby s už existujúcimi dýchacími problémami,“ upozorňuje spoločnosť.
Viac energie a zvýšené účty
Oblečenie zakrývajúce radiátor bráni správnemu šíreniu tepla. V takom prípade pracuje vykurovací systém intenzívnejšie, aby vyhrial miestnosť, čím sa spotrebuje viac energie a zvyšujú sa účty. Postupom času môže nahromadené teplo znížiť účinnosť radiátora, viac zaťažovať kotol a ďalšie vykurovacie komponenty.
Syntetické alebo na teplo citlivé materiály položené na veľmi horúcich radiátoroch predstavujú riziko a vlhkosť v blízkosti termostatických ventilov radiátorov (TRV) môže ovplyvniť ich spoľahlivú funkciu. Textílie v priamom kontakte so zdrojom tepla sa môžu prehriať. Hoci sú moderné radiátory navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť, riziko sa zvyšuje, ak je radiátor starý alebo ak je oblečenie ponechané dlhší čas bez dozoru.
Vzduch bude nepríjemný
Keď sa vlhká bielizeň zohrieva, uvoľňuje vlhkosť spolu s malými stopami pracieho prostriedku a aviváže. V domácnostiach s obmedzeným vetraním to môže spôsobiť, že vzduch pôsobí dusno a nepríjemne.
Našťastie existujú aj iné metódy, ktoré pomôžu odstrániť vlhkosť z oblečenia rýchlejšie a navyše aj s menším rizikom. „Bezpečnejšie spôsoby sušenia oblečenia v interiéri zahŕňajú použitie sušiaka na bielizeň umiestneného blízko radiátora, no nie priamo na ňom,“ odporúča Plumbworld. Odborníci tiež odporúčajú nakrátko otvárať okná, aby mohla unikať vlhkosť a používať odvlhčovač na zníženie vlhkosti a urýchlenie sušenia.
Ako teda sušiť?
Sušiaky určené na zavesenie nad radiátor sú bezpečnejšie, pretože umožňujú voľnú cirkuláciu teplého vzduchu, a občasná kontrola tlaku v kotle pomáha systému fungovať efektívne. Napokon, udržiavanie radiátorov voľných a ich odvzdušnenie, ak je horná časť studená, zvýši ich účinnosť. Spoločnosť už predtým vydala odporúčania, ako často prať zvyčajne prehliadaný predmet – kúpeľňovú predložku. Uviedla, že čistenie raz alebo dvakrát ročne rozhodne nestačí, a prať by sa mala každý týždeň na horúcom programe.