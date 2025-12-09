Máte na stromčeku TÚTO zvláštnu hrčku? POZOR, prichádza invázia! Vo vašej obývačke sa môžu vyliahnuť stovky tvorov

LONDÝN - Vianočný stromček môže do domácnosti priniesť nielen vôňu ihličia a sviatočnú atmosféru… ale aj desiatky až stovky nečakaných návštevníkov. Odborníci varujú, aby ľudia pri ozdobovaní stromčeka pozorne skontrolovali podivné hrčky pripomínajúce malé šišky. Prečo sa mať na pozore?
Pred nadchádzajúcimi sviatkami sa objavilo varovanie pre všetkých, ktorí si dom zdobia živým vianočným stromčekom. Niektoré hrčky pripomínajúce malé šišky môžu byť v skutočnosti vajíčkové puzdrá modliviek — a tie ukrývajú 100 až 200 malých jedincov, ktoré sa po vynesení stromčeka do tepla môžu začať liahnuť.
Odborník Daniel Reed na sociálnej sieti zverejnil fotografiu nenápadného svetlohnedého útvaru a upozornil, ako dôležité je rozpoznať ho včas. Radí, aby ľudia takúto vetvičku odstrihli a položili von do záhrady. „Ak ich donesiete dnu, modlivky sa vyliahnu a uhynú od hladu. Vonku sa o seba postarajú,“ vysvetlil.
Po byte behali stovky modliviek
Jeho príspevok vyvolal na internete množstvo reakcií od šokovaných používateľov. Jeden z nich napísal: „Raz sme si nevšimli takéto vajíčka. Odišli sme na pár dní a po návrate boli po celom byte stovky modliviek. Trvalo hodiny dostať ich preč.“ Ďalší priznal: „Ak by som to našiel, letí do záhrady celý strom!“ Nie všetci boli z potenciálne milých „návštevníkov“ nadšení. Jeden používateľ upozornil, že tento druh modliviek môže byť v niektorých oblastiach invázny a likvidovať aj užitočný hmyz či malé vtáky.
Podľa odborníkov z Trusted Pest Management sa dá nepríjemnostiam jednoducho predísť, informuje na svojom webe LAD Bible. Predtým, ako stromček umiestnite do obývačky, je dobré ho dôkladne vytriasť vonku alebo vyfúkať, aby sa zbavil hmyzu či prilepených vajíčok. Dôležité je tiež vyhnúť sa použitiu chemických sprejov — väčšina z nich je horľavá, čo by v kombinácii so svetielkami mohlo viesť k katastrofe.
Ak máte podozrenie na prítomnosť hmyzu, odborníci odporúčajú kontaktovať deratizačnú službu. Len tak si môžete byť istí, že pri rozsvietenom stromčeku budú na vetvičkách visieť iba ozdoby — a nie stovky čiperných modliviek.