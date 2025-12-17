Po šesťdesiatke dosiahla formu života: Dnes má 77 rokov a ODMIETA skrývať postavu! Mladšie ženy len TICHO závidia

LIVERPOOL - Má 77 rokov, vyrysovanú postavu a sebavedomie, ktoré by jej mohli závidieť aj dvadsiatničky. Norma Williamsová otvorene priznáva, že miluje bikiny, obtiahnuté oblečenie a svoje telo odmieta skrývať – bez ohľadu na vek či ročné obdobie.
Norma Williamsová, rodáčka z Liverpoolu, ktorá dnes žije v talianskom Spolete, je dôkazom, že vek je len číslo. Aj v 77 rokoch hrdo nosí bikiny a tvrdí, že skrývanie postavy jej nikdy nedávalo zmysel. Naopak – svoje telo rada ukazuje a cíti sa v ňom lepšie než kedykoľvek predtým. „Milujem obtiahnuté oblečenie, ktoré zvýrazní moju postavu. Aj v zime nosím tesné kúsky, pretože neznášam skrývať svoje telo,“ priznala pre NeedToKnow. Hoci si uvedomuje, že jej telo nesie stopy času, vôbec ju to netrápi. Práve naopak – váži si jeho silu, kondíciu a príbeh, ktorý rozpráva.
Pláva, chodí na túry a bicykluje
Norma pravidelne pláva, chodí na túry, bicykluje a denne rýchlou chôdzou prejde približne osem kilometrov. Tvrdí, že jej tvrdá práca priniesla ovocie – dnes sa cíti sebavedomejšia než v mladosti. „Keď som mala dvadsať, bola som omnoho viac neistá. S pribúdajúcimi rokmi rástla aj moja hrdosť na vlastné telo,“ vysvetľuje.
Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život
Za prelomový moment považuje až obdobie po šesťdesiatke. Práve vtedy podľa vlastných slov dosiahla najlepšiu formu svojho života. Dokáže zaplávať 60 olympijských dĺžok za niečo vyše hodiny, bicykluje celé hodiny a energie má viac než kedysi. „Najväčší rozdiel medzi mnou v dvadsiatke a dnes je energia. Za posledných 50 rokov narástla neuveriteľne – a práve ona ma poháňa,“ hovorí.
Stereotype o starobe a kráse
Norma búra stereotypy o starobe a kráse. Podľa nej mladosť automaticky neznamená krásu. „Nikdy som nemala takéto telo, keď som bola mladá. S vekom sa stalo krajším. Krása je o zdraví, kondícii a tvare, nie o plastických operáciách, móde či mladosti,“ zdôrazňuje.
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Ľudia sú často šokovaní, keď sa dozvedia jej skutočný vek. Cudzinci ju na ulici zastavujú a pýtajú sa, koľko má rokov. Mladí jej vraj často hovoria, že by chceli v starobe vyzerať ako ona. Sama seba vníma ako symbol budúcnosti, no zároveň otvorene priznáva, že vyzerá na svoj vek – len je zdravá, fit a plná života. „Nezastavujem sa, práve naopak – som rýchlejšia a mám viac energie s každým ďalším rokom. Nikdy som sa necítila lepšie vo vlastnom tele. Je krásne a úprimne ho milujem,“ dodáva Norma, ktorá má pre všetkých jasný odkaz: ak žijete, buďte na svoje telo hrdí. A ak ho chcete ukázať v bikinách? Pokojne, čím menšie, tým lepšie.