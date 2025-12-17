BIZÁR, aký svet nevidel: Známa Češka v šokujúcom outfite... Radšej si zakryte oči!

PRAHA - Česká herečka Eva Toulová opäť šokovala verejnosť, keď sa na premiére objavila v outfite, ktorý nenechal nikoho chladným. Odvážne žlté šaty by si neobliekol do spoločnosti len tak hocikto!
Česká režisérka Eva Toulová je už dlhšie známa tým, že jej módne výstrelky dokážu zakaždým vyvolať rozruch. Na spoločenských podujatiach sa nebojí experimentovať, kombinuje zdanlivo nekombinovateľné kúsky a často tak posúva hranice vkusu. Výsledok je potom presne taký, ako by ste čakali – poriadne kontroverzný.
Svojej povesti extravagantnej ženy nezostala nič dlžná ani tentoraz. Známa Češka si nenechala ujsť slávnostné predstavenie posledného filmu s Jiřím Krampolom s názvom Život je sranda, na ktorý dorazila v naozaj šokujúcom outfite. Už pri jej príchode do spoločnosti bolo jasné, že všetky pohľady sa okamžite uprú práve na ňu. Eva sa objavila v žiarivo žltých baletných šatách, ktoré pôsobili skôr ako kostým. Ich dĺžka bola natoľko odvážna, že prítomným hosťom aj fotografom ponúkla viac, než by si mnohí želali.
Pri podobných modeloch sme zvyknutí, že ide aspoň o vizuálne príťažlivý pohľad, no v tomto prípade to tak nebolo. Celkový dojem herečka ešte „vylepšila“ čiernymi silonkami s výrazným okom, ktoré držali podväzky. No ak patríte medzi citlivejších divákov, pri pohľade na tento módny výstrelok si možno radšej naozaj zakryjete oči.
